Netflix открыл для бесплатного просмотра несколько фильмов и сериалов, включая Bird Box, Murder Mystery, Two Popes и др.
Стриминговый сервис Netflix решил выложить в свободный доступ целый ряд оригинальных фильмов и сериалов, чтобы привлечь к платформе внимание новых пользователей. В отличие от многих других предложений, которые обычно направлены в первую очередь на рынок Северной Америки, эта возможность доступна глобально.
Таким образом, даже если у вас нет действующей подписки на Netflix, он может перейти по ссылке www.netflix.com/watch-free и получить доступ к следующему контенту:
- Stranger Things
- Murder Mystery
- Elite
- The Boss Baby: Back in Business
- Bird Box
- When they See Us
- Love is Blind
- The Two Popes
- Our Planet
- Grace and Frankie
Отметим, что в случае сериалов для бесплатного доступа обычно открыта только первая серия первого сезона, но фильмы доступны полностью.
Посмотреть бесплатные фильмы и сериалы можно в браузере на десктопной платформе Windows/Mac или же в мобильных браузерах для Android-смартфонов (iOS-браузеры по непонятной причине не поддерживаются).
Отметим, что это не первый раз, когда Netflix открывает свой контент для бесплатного просмотра — весной сервис выложил несколько документальных фильмов образовательного характера на своем youtube-канале.
Источник: The Verge