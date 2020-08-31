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Netflix открыл для бесплатного просмотра несколько фильмов и сериалов, включая Bird Box, Murder Mystery, Two Popes и др.

Netflix открыл для бесплатного просмотра несколько фильмов и сериалов, включая Bird Box, Murder Mystery, Two Popes и др.

Netflix открыл для бесплатного просмотра несколько фильмов и сериалов, включая Bird Box, Murder Mystery, Two Popes и др.


Стриминговый сервис Netflix решил выложить в свободный доступ целый ряд оригинальных фильмов и сериалов, чтобы привлечь к платформе внимание новых пользователей. В отличие от многих других предложений, которые обычно направлены в первую очередь на рынок Северной Америки, эта возможность доступна глобально.

Таким образом, даже если у вас нет действующей подписки на Netflix, он может перейти по ссылке www.netflix.com/watch-free и получить доступ к следующему контенту:

  • Stranger Things
  • Murder Mystery
  • Elite
  • The Boss Baby: Back in Business
  • Bird Box
  • When they See Us
  • Love is Blind
  • The Two Popes
  • Our Planet
  • Grace and Frankie

Отметим, что в случае сериалов для бесплатного доступа обычно открыта только первая серия первого сезона, но фильмы доступны полностью.

Посмотреть бесплатные фильмы и сериалы можно в браузере на десктопной платформе Windows/Mac или же в мобильных браузерах для Android-смартфонов (iOS-браузеры по непонятной причине не поддерживаются).

Отметим, что это не первый раз, когда Netflix открывает свой контент для бесплатного просмотра — весной сервис выложил несколько документальных фильмов образовательного характера на своем youtube-канале.

Источник: The Verge

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