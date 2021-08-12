Netflix снял сериал-триллер «Кликбейт» о примерном семьянине, который на поверку оказывается абьюзером [трейлер]





В современном мире термин «абьюзер» знаком буквально любому человку из-за огромного количества скандалов, в которых жертвы обвиняют своих начальников, тренеров, партнеров и т.п. в психологическом и физическом насилии. Новый мини-сериал «Кликбейт» / «Clickbait» рассказывает именно о таком случае.

Главный герой Ник Брюер в исполнении актера Эдриана Гренье — примерный отец, муж и брат. Однако после того, как его похищают, открывется неприглядная правда — Ник оказывается абьюзером, который унижал и даже убивал женщин. Ну, по крайней мере именно так считают похитители, которые заставляют героя снимать видео с обличающими его самого плакатами. На одном из них указано, что как только ролик наберет 5 млн просмотров, похищенный умрет.

Родные (Бетти Гэбриел, Зои Казан) изо всех сил стараются спасти своего любимого мужа и брата, однако даже у них появляются сомнения в невиновности героя. Так кто же Ник Брюер на самом деле — преступник или жертва?

Получить ответ на этот вопрос можно будет 25 августа 2021 года на стриминговой платформе Netflix, где выйдут одновременно восемь серий первого и единственного сезона сериала «Кликбейт» / «Clickbait».

Источник: Netflix