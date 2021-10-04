New World от Amazon заняла четыре из пяти первых позиций в недельном чарте Steam

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Steam опубликовал свежие данные по продажам игр за неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года — New World возглавила недельный рейтинг и дополнительно заняла еще три верхние позиции из десяти.

Дело в том, что Steam считает предзаказы и сами игры (базовое и расширенное издания) за разные тайтлы. Как итог, MMORPG от Amazon заняла четыре из пяти первых позиций в свежем недельном чарте Steam. Разбавляет топ-5 операция Riptide для Counter-Strike: Global Offensive, которая упала с первого на четвертое место.

Также в топ-10 вошла Battlefield 2042 (предзаказ) — следующая часть знаменитой серии шутеров выходит 19 ноября.

Для сравнения, данные о продажах за предыдущую неделю:

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New World вышла на ПК 28 сентября после череды переносов и проблем и стала пятым релизом по популярности в истории Steam — 3 октября пиковый онлайн MMO достиг 913 тысяч человек. Разработчики недооценили интерес к игре — из-за слишком высокой нагрузки поэтому на старте многие столкнулись с очередями. Кроме того, некоторые пользователи жалуются, что релизная версия игры тоже выводит из строя видеокарты.