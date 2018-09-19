Нейронная сеть TRN способна прогнозировать события на видео

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Сотрудники лаборатории искусственного интеллекта MIT представили нейронную сеть под названием Temporal Relation Network (TRN), способную предсказывать некоторые события на видео, распознавая не само действие, а намерение его совершить.

Как сообщается, обрабатывая видеозапись, TRN не анализирует каждый кадр, а выделяет базовые планы и группирует их в кластеры. После этого содержимое полученных кластеров проверяется на соответствие известным системе видам манипуляций.

Ученые утверждают, что точность работы искусственного интеллекта составляет 95%. Причем Temporal Relation Network предсказывает не только простые действия, но и достаточно сложные: например, нейросеть может распознать «намерение открыть книгу». Кроме того, по словам разработчиков, по балансу между точностью и производительностью TRN превосходит известные аналоги.

Для обучения создатели Temporal Relation Network использовали три набора данных: самый крупный, Jester, содержащий 150 000 видео и 27 движений руками, а также Something-Something от компании TwentyBN и Charades, разработанный Университетом Карнеги — Меллона.

Впрочем, нужно отметить, что созданная в MIT нейросеть распознает манипуляции, но не сами объекты. Разработчики намерены устранить этот недостаток в будущем. Помимо этого, сотрудники института планируют научить ИИ определять физические свойства объектов, запечатленных в видеороликах.

По мнению исследователей, их наработки в будущем позволят роботам лучше ориентироваться в пространстве в режиме реального времени.

«Мы считаем, что способность роботов предвидеть и прогнозировать результаты действий пользователей упростят взаимодействие с ними», — заявили ученые.

Источник: tproger