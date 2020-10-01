Nissan RE-LEAF — электромобиль-внедорожник для обеспечения энергией зон бедствий [фото, видео]

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Японский автопроизводитель Nissan неоднократно собирал необычные версии своего самого продаваемого электромобиля Leaf — достаточно вспомнить гоночный двухмоторный NISMO RC или кабриолет Open Car. Однако новый Nissan RE-LEAF является самым необычным вариантом серийного электромобиля.

Создатели позиционируют модель как средство передвижения для аварийных служб, которые будут оказывать помощь пострадавшим в зонах бедствий. Так как одной из основных проблем во время спасательных операций является отсутствие централизованного энергообеспечения, Nissan RE-LEAF с батареей на 62 кВтч выступит мобильным источником питания.

Электромобиль поддерживает технологии V2G (Vehicle-to-Grid) и V2X (Vehicle-to-everything), он оснащен тремя стандартными электрическими розетками 110/220В с помощью которых можно запитать медицинское, коммуникационное, обогревательное, осветительное и другое оборудование.

Ну, а чтобы добраться до мест бедствия по разрушенным дорогам, у Nissan RE-LEAF увеличили дорожную колею (+90 мм спереди и +130 мм сзади) и просвет (+70 мм до 225 мм), а также установили защиту днища, расширенные арки, брызговики и 17-дюймовые внедорожные шины.

Задние сидения демонтировали для размещения дополнительного оборудования, багажную часть отделили от пассажирской сеткой, вдобавок в багажнике можно разместить командный пункт управления спасением, используя 32-дюймовый монитор и встроенный ПК.

Источник: Nissan