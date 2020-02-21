Новое занимательное deepfake-видео: впечатляющее перевоплощение Джеффа Безоса и Илона Маска в талосианца и Кристофера Пайка в пилоте оригинального сериала Star Trek





Развитие технологий нейросетей и машинного обучения привело к зарождению нового «жанра» видео — Deepfake. Это ролики, в которых с помощью нейросетей подменяют лица людей так, что результат выглядит невероятно убедительным. Потенциал использования таких инструментов в целях дезинформации пугает, но нередко они используются во благо — для создания таких вот занимательных видеороликов (1 и 2). И вот сейчас появился очередной шедевр — нейросеть поместила основателя Amazon Джефф Безос и главу Tesla Илона Маска в пилотный эпизод оригинального сериала Star Trek: The Cage («Клетка»).

Конкретно в этом сгенерированном ИИ-системой фрагменте Безос играет талосианца с огромной лысиной, а Маск — капитана Кристофера Пайка (он командовал звездолетом USS Enterprise до Джеймса Т. Кирка).

Вот кратное описание происходящего в этой сцене: в этом эпизоде ​​талосианцы пленяют Пайка, чтобы поработить его и использовать для разведения человечества с целью вторичного заселения опустевшей планеты. Пайк пытается убежать на протяжении всего эпизода, и в конце концов талосианцы приходят к выводу, что человеческий род слишком независим, чтобы можно было им управлять.

Видео смонтировано таким образом, что в нем появляется только талосианец и Кристофер Пайк, поэтому диалог кажется полной бессмыслицей. В подлинном эпизоде есть много других персонажей, которым отведены важные реплики. Тем не менее, с визуальной точки зрения перевоплощение выглядит невероятно реалистично, особенно органично смотрится Безос. К слову, для основателя Amazon и богатейшего землянина это уже второе камео в Star Trek: впервые он появился в фильме Star Trek Beyond / «Стартрек: Бесконечность» 2016 года, причем тоже в образе инопланетянина с большой головой.