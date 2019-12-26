Новый (эффектный!) тизер-трейлер Squadron 42 — сюжетной кампании космического симулятора Star Citizen





Под занавес 2019 года студия Cloud Imperium Games решила сделать рождественский подарок фанатам космического симулятора Star Citizen, опубликовав новый тизер-трейлер Squadron 42 — долго ожидаемой сюжетной кампании для долго ожидаемой и самой дорогой видеоигры в истории.

В ролике можно увидеть различные места, в которых предстоит побывать игрокам в рамках кампании, — от обитаемых орбитальных станций до отдаленных уголков космоса. Кроме потрясающе прорисованных туманностей и поясов астероидов, в нем также показываются корабли, (как человеческие, так и инопланетной расы Вандуул) и несколько сцен от лица главного героя. В отличие от предыдущего видео, где разработчики хвастались звездным актерским составом — в проекте принялись участие Марк Хэмилл, Гэри Олдман, Джиллиан Андерсон, Генри Кавилл и другие актеры, этот новый ролик сосредоточен именно на контенте и качество графики впечатляет. Как сообщают разработчики, тизер отражает ход разработки и показывает некоторые модели и локации, которые удалось завершить в этом году. Всего нам обещают 40 космических кораблей.

Проект Squadron 42 по вселенной Star Citizen выйдет в виде отдельной игры. Окончательной даты выхода у Squadron 42, как и у Star Citizen, которая недавно перешагнула очередной рубеж сборов, по-прежнему нет. Изначально Squadron 42 планировали запустить в 2016 году, однако теперь ее тестирование намечено на третий квартал 2020 года, причем высока вероятность, что сроки будут снова перенесены.

Ниже приведены ранее опубликованные трейлеры: