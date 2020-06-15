Новым видеокартам — новый логотип! AMD переделала логотип Radeon в стилистике Ryzen

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Логотип AMD Radeon за последние несколько лет претерпел множество изменений — преимущественно косметического характера, чтобы отразить те или иные новшества в упаковке или новой серии продуктов Radeon. И вот сейчас AMD в очередной раз обновила логотип Radeon, приведя его в соответствие новому стилю оформления, как у логотипа Ryzen.

Обновленный логотип графического подразделения AMD Radeon можно увидеть в опубликованном накануне свежем трейлере ролевого экшена Godfall — он появляется в самом конце ролика.

Логотипы служат не только рекламным целям, но и позволяют отличить свежий продукт от моделей предыдущих поколений. В отличие от NVIDIA, AMD не использует отдельные логотипы для разных GPU. С большой вероятностью, этот новый логотип можно будет увидеть на флагманских видеокартах Radeon с чипами Big Navi, и/или в среднебюджетных моделях Radeon RX 6000. В то же время первым продуктом, сочетающим бренды Ryzen и Radeon, станут гибридные процессоры Renoir для настольной платформы AM4, которые дебютируют в ближайшие месяцы в рамках семейства Ryzen 4000G.

Напоследок — изображение, отражающее историю изменения логотипов AMD Radeon за последние несколько лет.

Источник: Videocardz