Объявлены претенденты на «Золотой глобус». Netflix собрал целых 17 номинаций (шесть из них у «Брачной истории», еще пять — у «Ирландца»)

9 декабря Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов престижной кинопремии «Золотой Глобус», второй по значимости после «Оскара». В этом году список получился особенно знаковым для стриминговых сервисов.

Лидер рынка Netflix в этом году вырвался еще дальше вперед, получив суммарно 17 номинаций на свои ТВ-шоу и фильмы, такие как Marriage Story / «Брачная история» (шесть номинаций — больше нет ни у кого), The Irishman / «Ирландец» (пять номинаций) и The Two Popes / «Два Папы» (четыре номинации). В категориях «Лучший драматический фильм» и «Лучшие актеры второго плана» три из пяти номинантов являются проектами Netflix. На втором месте по числу номинаций с небольшим отставанием идет HBO (15 номинаций). Заработавший в прошлом месяце онлайн-кинотеар Apple TV+ также получил свою первую номинацию — «Утреннее шоу» / The Morning Show номинировано на награду в категории «Лучший драматический фильм», а сыгравшие в нем главные роли Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун поборются за лучшую женскую роль в телевизионном драматическом сериале.

Как отмечалось выше, «Брачная история» Ноа Баумбака — лидер по числу номинаций на «Золотой глобус» за 2018 год. Фильм претендует на победу в шести номинациях, включая награды за лучший драматический фильм и лучшие женскую (Скарлетт Йоханссон) и мужскую (Адам Драйвер) роли.

В категории «Лучший драматический фильм» соперниками «Брачной истории» выступают «Ирландец», «1917», «Джокер» и «Два папы».

На «Золотой глобус» за лучший драматический сериал соперничают «Наследники», «Корона», «Большая маленькая ложь», «Убивая Еву» и «Утреннее шоу».

В категории «Лучший комедийный фильм» на «Золотой глобус» претендуют: «Однажды в Голливуде», «Меня зовут Долемайт», «Кролик Джоджо», «Достать ножи» и «Рокетмен».

В номинации «Лучший комедийный сериал» представлены: «Барри», «Метод Комински», «Политик», «Удивительная миссис Мейзел» и «Дрянь».

Сериал «Чернобыль», унесший 10 статуэток «Эмми», теперь претендует на награду за лучший мини-сериал, всего же у него четыре номинации на «Золотой глобус».

Полный список номинантов на награды голливудской ассоциации иностранной прессы в 25 различных номинациях можно узнать на сайте премии.

Источник: «Золотой Глобус»-2020