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«Он ненастоящий спасатель и не эксперт»: Илон Маск раскритиковал главу спасательной операции в Таиланде, назвавшего его мини-субмарину «непрактичной»
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«Он ненастоящий спасатель и не эксперт»: Илон Маск раскритиковал главу спасательной операции в Таиланде, назвавшего его мини-субмарину «непрактичной»

«Он ненастоящий спасатель и не эксперт»: Илон Маск раскритиковал главу спасательной операции в Таиланде, назвавшего его мини-субмарину «непрактичной»

Как известно, спасатели отказались использовать мини-субмарину Илона Маска для эвакуации подростков из пещеры в Таиланде. Глава координационного центра спасательной операции Наронгсак Осатанкорн назвал предложенное главой Tesla и SpaceX технологическое решение нецелесообразным для этой миссии. Судя по всему, Илону такая оценка не очень понравилась.

Отвечая на сообщение одного из пользователей в Twitter предприниматель подверг сомнению компетентность главы спасательной операции в Таиланде. Он заявил, что настоящим экспертом в этой области является Дик Стэнтон, который руководил спасательной командой дайверов, а не бывший губернатор провинции Таиланда, которого ошибочно назвали главой спасательной операции. К сообщению Маск прикрепил переписку со Стэнтоном, в которой водолаз просил предпринимателя продолжить работу над устройством.

«Бывший губернатор провинции Таиланда (ошибочно названый „главой спасательной операции”) — не эксперт в этой области. Настоящий эксперт — Дик Стэнтон, который также руководил командой спасателей. Вот наша прямая переписка:»

Отметим, что в официальных документах и СМИ Наронгсак значится именно под этой должностью. Понятно, что прямого участия в спасательной операции он не принимал. Видимо, именно на этом и основывается колкое замечание Маска, что фактический глава спасательной операции на самом деле другой.

«И хотя [предложенная Маском] технология хороша и сложна, она нецелесообразна для этой миссии», — Наронгсак Остакаторн, глава спасательной операции.

Напомним, спасательная операция в Таиланде завершилась вчера, за двое суток все 12 подростков футбольной команды и их тренер, находившиеся в пещере с 23 июня, были подняты на поверхность.

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