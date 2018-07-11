«Он ненастоящий спасатель и не эксперт»: Илон Маск раскритиковал главу спасательной операции в Таиланде, назвавшего его мини-субмарину «непрактичной»

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Как известно, спасатели отказались использовать мини-субмарину Илона Маска для эвакуации подростков из пещеры в Таиланде. Глава координационного центра спасательной операции Наронгсак Осатанкорн назвал предложенное главой Tesla и SpaceX технологическое решение нецелесообразным для этой миссии. Судя по всему, Илону такая оценка не очень понравилась.

Отвечая на сообщение одного из пользователей в Twitter предприниматель подверг сомнению компетентность главы спасательной операции в Таиланде. Он заявил, что настоящим экспертом в этой области является Дик Стэнтон, который руководил спасательной командой дайверов, а не бывший губернатор провинции Таиланда, которого ошибочно назвали главой спасательной операции. К сообщению Маск прикрепил переписку со Стэнтоном, в которой водолаз просил предпринимателя продолжить работу над устройством.

The former Thai provincial governor (described inaccurately as “rescue chief”) is not the subject matter expert. That would be Dick Stanton, who co-led the dive rescue team. This is our direct correspondence: pic.twitter.com/dmC9l3jiZR — Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2018

«Бывший губернатор провинции Таиланда (ошибочно названый „главой спасательной операции”) — не эксперт в этой области. Настоящий эксперт — Дик Стэнтон, который также руководил командой спасателей. Вот наша прямая переписка:»

Отметим, что в официальных документах и СМИ Наронгсак значится именно под этой должностью. Понятно, что прямого участия в спасательной операции он не принимал. Видимо, именно на этом и основывается колкое замечание Маска, что фактический глава спасательной операции на самом деле другой.

«И хотя [предложенная Маском] технология хороша и сложна, она нецелесообразна для этой миссии», — Наронгсак Остакаторн, глава спасательной операции.

Напомним, спасательная операция в Таиланде завершилась вчера, за двое суток все 12 подростков футбольной команды и их тренер, находившиеся в пещере с 23 июня, были подняты на поверхность.