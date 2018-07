«Он ненастоящий спасатель и не эксперт»: Илон Маск раскритиковал главу спасательной операции в Таиланде, назвавшего его мини-субмарину «непрактичной»

Как известно, спасатели отказались использовать мини-субмарину Илона Маска для эвакуации подростков из пещеры в Таиланде. Глава координационного центра спасательной операции Наронгсак Осатанкорн назвал предложенное главой Tesla и SpaceX технологическое решение нецелесообразным для этой миссии. Судя по всему, Илону такая оценка не очень понравилась.

Отвечая на сообщение одного из пользователей в Twitter предприниматель подверг сомнению компетентность главы спасательной операции в Таиланде. Он заявил, что настоящим экспертом в этой области является Дик Стэнтон, который руководил спасательной командой дайверов, а не бывший губернатор провинции Таиланда, которого ошибочно назвали главой спасательной операции. К сообщению Маск прикрепил переписку со Стэнтоном, в которой водолаз просил предпринимателя продолжить работу над устройством.

The former Thai provincial governor (described inaccurately as “rescue chief”) is not the subject matter expert. That would be Dick Stanton, who co-led the dive rescue team. This is our direct correspondence: pic.twitter.com/dmC9l3jiZR

— Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2018