Pac-Man 99 — новая королевская битва для Nintendo Switch

«Последний оставшийся Pac-Man» для возрастной категории 6+ выйдет сегодня, 7 апреля.

Nintendo анонсировала королевскую битву Pac-Man 99, которая станет очередным эксклюзивом для подписчиков сервиса Switch Online. По аналогии с Tetris 99 и недавно вышедший Super Mario Bros. 35, в игре десятки игроков сражаются друг с другом пока останется только один.

PAC-MAN™ is back in a new 99-PAC-MAN battle royale! PAC-MAN™ 99 goes live 4/7 at 6 PM PST, exclusively for #NintendoSwitchOnline members! #PACMAN99

🟡🟡🟡 https://t.co/mnzEYXJnBl pic.twitter.com/1qOsEEvbHD

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 7, 2021