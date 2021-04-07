Pac-Man 99 — новая королевская битва для Nintendo Switch

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«Последний оставшийся Pac-Man» для возрастной категории 6+ выйдет сегодня, 7 апреля.

Nintendo анонсировала королевскую битву Pac-Man 99, которая станет очередным эксклюзивом для подписчиков сервиса Switch Online. По аналогии с Tetris 99 и недавно вышедший Super Mario Bros. 35, в игре десятки игроков сражаются друг с другом пока останется только один.

PAC-MAN™ is back in a new 99-PAC-MAN battle royale! PAC-MAN™ 99 goes live 4/7 at 6 PM PST, exclusively for #NintendoSwitchOnline members! #PACMAN99 🟡🟡🟡 https://t.co/mnzEYXJnBl pic.twitter.com/1qOsEEvbHD — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 7, 2021

В целом Pac-Man 99 похож на классический аркадный Pac-Man, но здесь, в числе прочего, можно создавать помехи для противников, пережевывая мощные гранулы, поедая призраков и отправляя остаточные «Jammer Pac-Man» на их экраны.

«Ключом к победе являются спящие призраки. Хватайте их на ходу, чтобы получился поезд-призрак, а потом проглотите шарик силы и торжествуйте над испуганными призраками. Поражайте противников градом пакман-помех, чтобы упрочить свое лидерство или вернуться на арену событий» из официального описания игры.

На выбор доступно восемь различных стратегий, позволяющий усложнить задачу противнику. Например, можно ускорить их игру.

Для Pac-Man 99 также доступны различные платные темы, позволяющие менять музыку и визуальные эффекты. Они основаны на других играх Namco — Galaga, Xevious и Dig Dug. Всего есть 20 таких дополнений.