Первый трейлер комедийного сериала Living With Yourself / «Ужиться с самим собой» от Netflix, в котором Пол Радд (Человек-муравей) играет две версии одного героя

Сервис Netflix опубликовал первый трейлер комедийного сериала Living With Yourself / «Ужиться с самим собой», обе главные роли в котором исполнил Пол Радд, известный по роли Человека-муравья. Интересно, что для этого актеру не пришлось накладывать грим или использовать возможности компьютерной графики — он в буквальном смысле играет две версии одного и того же человека.

По сюжету, офисный работник Майлс (Пол Радд) постепенно теряет интерес к жизни, работе и браку, при этом стандартные варианты взбодриться, вроде алкоголя, не помогают. Персонаж практически случайно находит спа-салон, который обещает сделать из него «лучшую версию самого себя». На удивление, так оно и происходит, Майлс радуется жизни, но ровно до тех пор, пока у себя дома не находит самого себя, причем в том же депрессивном состоянии, в котором был до процедуры улучшения. Теперь оригиналу и клону придется не просто жить, но и ужиться с самим собой и окружением.

Жену Майлса сыграла Эйслинг Беа (This Way Up), сестру — Алия Шокат (Search Party). Шоураннером проекта выступил Тимоти Гринберг (The Daily Show), срежиссировали первый сезон Джонатан Дэйтон и Валери Фэрис (Little Miss Sunshine).

Премьера первого сезона сериала Living With Yourself / «Ужиться с самим собой» в составе восьми серий состоится 18 октября на платформе Netflix.

Источник: EW