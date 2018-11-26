Питер Судерман: «Red Dead Redemption 2 доказывает, что видеоигры стали отдельным видом искусства»

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Редактор журнала Reason Питер Судерман в своей колонке для издания The New York Times выразил мнение, что вместе с релизом Red Dead Redemption 2 видеоигры вошли в свой золотой век и достигли той точки в развитии, когда их пора признать отдельным видом искусства.

Судерман напомнил, что RDR 2 за три дня принесла $725 миллионов, тем самым поставив абсолютный рекорд стартовых сборов во всей индустрии развлечений. Для сравнения, кинокартина «Мстители: Война бесконечности» за этот же период собрала $640 миллионов.

«Однако, несмотря на то, что видеоигры сегодня являются наиболее мощной отраслью индустрии развлечений, их по-прежнему считают второсортным культурным явлением. Современная элита может вполне спокойно обсуждать внутренний устрой банковской системы Вестероса, в то время как на игры продолжают вешать ярлыки и в лучшем случае называют их «постыдным хобби», а в худшем — разрушающим психику увлечением для асоциальной молодежи. В сознании большинства людей суть игр заключается лишь в убийстве виртуальных персонажей. Но это далеко не так».

Судерман отмечает, что RDR 2, подобно «Искателям» 1956 года и «Крестному отцу» 1972-го, удается оставаться одновременно грандиозной и детальной, рассказывая истории в контексте культурных и национальных ценностей.

«Да, некоторые игры по-прежнему легкомысленны. Но возьмите RDR 2 — одну из лучших игры современности. На ее разработку ушло целых 7 лет, а ее сюжет занимает по меньшей мере 2000 страниц. Подобно классическим вестернам и гангстерским историям, которыми вдохновлена эта игра, она может быть жестокой. Но также она чрезвычайно кинематографична и даже литературна. В ней геймерам демонстрируются захватывающие цифровые виды, отсылающие к фильмам Джона Форда, а также рассказываются умело написанные истории о преступниках, иммигрантах, мошенниках, законниках и предпринимателях, борющихся за свое место на краю цивилизации. RDR 2 — это роман о власти, жестокости, правосудии и сложном моральном выборе, личной трагедии и последствиях. Это американский эпос цифровой эпохи».

По мнению журналиста, игры гораздо лучше устанавливают связь между зрителем и персонажем повести, поскольку вместо того, чтобы наблюдать за историей со стороны, игроки становятся ее частью.

«Контроль игрока над происходящим в RDR 2 усиливает вовлеченность и позволяет «прочувствовать» главного героя Артура Моргана — плохого человека с добрым сердцем, все решения которого, по сути, становятся вашими».

Игры, как отметил Питер Судерман, заработали культурную репутацию способа скрыться от ответственности, уйдя в виртуальный мир — туда, где мало что имеет значение. Однако RDR 2 рассказывает как раз о том, как люди принимают решения и берут ответственность за них.

«Иными словами, RDR 2 как бы говорит своим игрокам повзрослеть, и это явный знак того, что сами игры уже начали это делать», — подытожил Судерман.