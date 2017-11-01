PlayerUnknown’s Battlegrounds выйдет эксклюзивно на Xbox One 12 декабря 2017 года, а в конце декабря наконец появится полноценный релиз PUBG 1.0 для ПК

В рамках выставки Paris Games Week разработчики PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) сделали сразу два громких объявления. Во-первых, консольная версия этой «королевской битвы» выйдет экслюзивно на Xbox One 12 декабря 2017 года. Во-вторых, в конце декабря текущего года наконец состоится релиз финальной ПК-версии PUBG 1.0, тестовые сервера обещают запустить уже на этой неделе.

Версия для консоли Xbox One будет выпущена в рамках программы раннего доступа Xbox Game Preview. При этом в Microsoft заявили, что из-за особенностей платформы, игровой процесс на консоли будет отличаться от такового на ПК (что логично, хотя бы с учетом разных контроллеров). Обе версии разрабатываются параллельно, но разработчики хотят добиться того, чтобы новые функции и особенности появлялись в них практически одновременно.

В честь запуска PlayerUnknown’s Battlegrounds на консолях, команда Xbox подготовила три специальных лимитированных скин-пака PUBG Warrior Pack, PUBG Accessory Pack и the PUBG Tracksuit Pack, которые будут доступны эксклюзивно для пользователей Xbox One в течение ограниченного времени.

Больше деталей о сроках и ценах PlayerUnknown’s Battlegrounds разработчики обещают объявить ближе к выходу игры на Xbox One. Ожидается, что стоимость игры на консоли будет сравнима с ПК вариантом и составит порядка $30 (кстати, в данный момент стоимость игры на Steam составляет $17,99).

Отметим, что в середине октября текущего года PlayerUnknown’s Battlegrounds преодолел отметку в 2 миллиона одновременно играющих, а его Early Access версию купили более 18 млн игроков.

Источник: Xbox