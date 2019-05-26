«Полеты станут дешевле, чем поездки на автомобиле»: сервис BlackBird обзаведется электросамолетами

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Сервис BlackBird, прозванный «Uber для самолетов», позволяющий заказать полет на легком самолете посредством мобильного приложения, заключил договор с американской авиастроительной компанией Bye Aerospace на покупку 100 четырехместных электросамолетов eFlyer 4 и 10 двухместных электросамолетов eFlyer 2 (один из них запечатлен на фото выше).

В BlackBird утверждают, что полеты на eFlyer будут не только занимать в 5 — 10 раз меньше времени, чем поездка на то же расстояние на автомобиле с ДВС, но и обходиться на 75% дешевле.

«Представьте, у вас есть любимое место в пяти часах езды, себестоимость поездки до которого на бензиновом автомобиле — $100. Воспользовавшись eFlyer в рамках BlackBird, вы сможете добраться до этого места за 45 минут, заплатив всего $25», — подчеркивают представители сервиса.

Еще одно преимущество электроавиации — она не загрязняет выхлопами атмосферу и производит значимо меньше шума, нежели традиционные самолеты на авиационном топливе.

Розничная цена четвертой модели eFlyer — $449 000, вторая стоит на $100 000 дешевле.

Самолеты eFlyer ранее назывались Sun Flyer. Первые коммерческие полеты eFlyer 2 в рамках BlackBird намечены на 2021 год, eFlyer 4 — на 2022 год. Сервис намерен использовать электрическую авиацию для полетов на расстояние до 480 км. Видео, объясняющее суть сервиса BlackBird. Источник: hightech.plus