«Полеты станут дешевле, чем поездки на автомобиле»: сервис BlackBird обзаведется электросамолетами
Сервис BlackBird, прозванный «Uber для самолетов», позволяющий заказать полет на легком самолете посредством мобильного приложения, заключил договор с американской авиастроительной компанией Bye Aerospace на покупку 100 четырехместных электросамолетов eFlyer 4 и 10 двухместных электросамолетов eFlyer 2 (один из них запечатлен на фото выше).
В BlackBird утверждают, что полеты на eFlyer будут не только занимать в 5 — 10 раз меньше времени, чем поездка на то же расстояние на автомобиле с ДВС, но и обходиться на 75% дешевле.
«Представьте, у вас есть любимое место в пяти часах езды, себестоимость поездки до которого на бензиновом автомобиле — $100. Воспользовавшись eFlyer в рамках BlackBird, вы сможете добраться до этого места за 45 минут, заплатив всего $25», — подчеркивают представители сервиса.
Еще одно преимущество электроавиации — она не загрязняет выхлопами атмосферу и производит значимо меньше шума, нежели традиционные самолеты на авиационном топливе.
Розничная цена четвертой модели eFlyer — $449 000, вторая стоит на $100 000 дешевле.
Самолеты eFlyer ранее назывались Sun Flyer.
Первые коммерческие полеты eFlyer 2 в рамках BlackBird намечены на 2021 год, eFlyer 4 — на 2022 год. Сервис намерен использовать электрическую авиацию для полетов на расстояние до 480 км.
Видео, объясняющее суть сервиса BlackBird.
Источник: hightech.plus
- Электросамолеты eFlyer 4 грузоподъемностью 363 кг и размахом крыльев 11,5 м оснащены 10 аккумуляторами, обеспечивающими 4 часа полета на скорости до 240 км/ч. По имеющейся информации, данные аппараты в 5 раз дешевле в эксплуатации, нежели аналогичные самолеты, работающие на авиационном топливе.
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- Что касается eFlyer 2, то сей агрегат обладает грузоподъемностью в 200 кг и 12-метровым размахом крыльев. Развивая скорость до 250 км/ч, он может пребывать в воздухе до трех с половиной часов. При этом себестоимость одного часа полета на eFlyer 2 составляет всего $3, что в 10 раз дешевле, чем себестоимость одного часа полета на аналогичном воздушном судне, поглощающем авиационное топливо.
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- На данный момент сервис BlackBird доступен в основном в Калифорнии, Неваде и штате Нью-Йорк.