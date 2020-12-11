Повышением рождаемости в Японии займутся машины — на разработку соответствующих ИИ в 2021 году выделят 19 миллионов долларов

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Япония не перестает удивлять и речь не о причудливых роботах вроде этих (1 и 2) или смартфонах (1 и 2). Новая весьма необычная инициатива страны восходящего солнца касается искусственного интеллекта — правительство решило поручить машинам решение проблемы низкой рождаемости.

На субсидирование разработки соответствующих продуктов из бюджета в следующем году выделят 2 миллиарда иен (это 19,2 миллиона долларов или 540 миллионов гривен). Деньги из бюджета получат региональные администрации, которые распределят их между местными разработчиками.

Как сообщает AFP, примерно в половине из 47 японских префектур действуют подобные инициативы по поддержке сервисов знакомств, но в подавляющем большинстве случаев составлением потенциальных пар занимаются люди, которые вручную подбирают партнеров на основе указанной в анкетах информации. Разработки на базе ИИ призваны сделать такие сервисы эффективнее, что в свою очередь приведет к увеличению количества счастливых пар и поспособствует улучшению демографической ситуации в стране. По крайней мере, таков план правительства, которое решило финансового подстегнуть разработчиков ИИ-алгоритмов для составления романтических пар.

Япония сейчас переживает демографический кризис, который обусловлен, главным образом, двумя связанными проблемами — старение (высокая доля пожилых людей в общей численности населения) и низкая рождаемость.

Как отмечает BBC, в 2019 году коэффициент рождаемости в Японии составил 1,36 — один из самых низких показателей в мире. Всего в прошлом году в Японии родилось меньше 864 тысяч младенцев — это самый низкий показатель за всю историю наблюдений (с 1899 года).

Что касается проблемы старения нации, доля населения старше 64 лет в Японии самая высокая в мире — 28,7%. К концу века, по прогнозам, население Японии сократится до 53 миллионов человек. Для сравнения, в 2017 году населения Японии составляло рекордные 127 миллионов человек.

Гендерное неравенство — один из главных факторов, связанных с низкой рождаемостью. Из-за недостаточно хорошей поддержки работающих матерей и непопулярности декретного отпуска среди мужчин женщины все чаще предпочитают оставаться независимыми и отказываются рожать детей. В 2019 году Япония заняла 121-е место из 153 стран в рейтинге гендерного равенства Всемирного экономического форума. Еще недавно вышло исследование, которое связало отсутствие интереса к романтическим отношениям среди японцев с низким уровнем дохода. В нем говорится, что доля среднего класса снижается, а доля населения с низким уровнем дохода растет.

Искусственный интеллект не обязательно сможет разрешить демографический кризис, но вполне может поспособствовать улучшению ситуации в плане завязывания большего числа романтических отношений.