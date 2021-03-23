Премьеру «Черной Вдовы» снова перенесли, теперь она выйдет 9 июля с одновременным релизом на стриминговой платформе Disney+ (и другие изменения в расписании)





Компания Disney достаточно неожиданно объявила, что сразу три крупных релиза ближайших месяцев, включая фильмы Black Widow / «Черная Вдова» и Cruella / «Круэлла», а также мультфильм Luca / «Лука» выйдут в стриминговом сервисе Disney Plus одновременно с кинотеатральным релизом. Интересно, что у всех трех проектов ситуация несколько отличается.

Самый долгожданный из этой троицы фильм Black Widow / «Черная Вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли должен был выйти только в кинотеатрах 7 мая, однако студия перенесла его на два месяца дальше (на 9 июля 2021 года) и заявила, что в тот же день он появится на стриминговом сервисе Disney Plus. Супергеройский блокбастер будет доступен подписчикам сервиса в рамках пакета Premiere Access, то есть им придется заплатить за просмотр $30 дополнительно к абонплате.

Black Widow in theaters July 9 and on @DisneyPlus with Premier Access. Additional fees required. pic.twitter.com/MSLHxk6Eez — Marvel Studios (@MarvelStudios) March 23, 2021

В свою очередь приквел «101 Далматинца» о Круэлле Де Виль с Эммой Стоун в главной роли сохранил объявленную дату кинотеатральной премьеры (27 мая 2021 года), но тоже будет выпущен в Disney Plus по программе Premiere Access. А вот мультфильм Luca / «Лука» от Pixar вообще лишился возможности проката в кинотеатрах и отправится в эксклюзивный стриминговый прокат. Его премьера произойдет 17 июня 2021 года и не потребует дополнительных оплат, в отличие от Black Widow и Cruella.









Также стоит отметить следующие изменения в расписании релизов Disney:

Free Guy / «Персонаж» — с 21 мая на 13 августа 2021 года

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings / «Шан-Чи и легенда десяти колец» — с 9 июля на 3 сентября 2021 года

Deep Water / «Глубокие воды» — с 13 августа 2021 года на 14 января 2022 года

The King’s Man / «King’s Man: Начало» — с 20 августа на 22 декабря 2021 года

Death on the Nile / «Смерть на Ниле» — 17 сентября 2021 года на 11 февраля 2022 года

Источник: The Verge