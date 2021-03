Премьеру «Черной Вдовы» снова перенесли, теперь она выйдет 9 июля с одновременным релизом на стриминговой платформе Disney+ (и другие изменения в расписании)

Компания Disney достаточно неожиданно объявила, что сразу три крупных релиза ближайших месяцев, включая фильмы Black Widow / «Черная Вдова» и Cruella / «Круэлла», а также мультфильм Luca / «Лука» выйдут в стриминговом сервисе Disney Plus одновременно с кинотеатральным релизом. Интересно, что у всех трех проектов ситуация несколько отличается.

Самый долгожданный из этой троицы фильм Black Widow / «Черная Вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли должен был выйти только в кинотеатрах 7 мая, однако студия перенесла его на два месяца дальше (на 9 июля 2021 года) и заявила, что в тот же день он появится на стриминговом сервисе Disney Plus. Супергеройский блокбастер будет доступен подписчикам сервиса в рамках пакета Premiere Access, то есть им придется заплатить за просмотр $30 дополнительно к абонплате.

Black Widow in theaters July 9 and on @DisneyPlus with Premier Access. Additional fees required. pic.twitter.com/MSLHxk6Eez

— Marvel Studios (@MarvelStudios) March 23, 2021