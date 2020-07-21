Премьеру «Тенета» Кристофера Нолана опять перенесли — на неопределенный срок

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Что примечательно, горячо ожидаемий фантастический шпионский триллер Warner Bros. должен был стать символом возрождения Голливуда и одной из первых крупных премьер, но из-за пандемии коронавируса кинотеатры в большинстве крупных городов США, включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес, пока остаются закрытыми.

20 июля Warner Bros. убрала фильм Кристофера Нолана из своего расписания. В кинокомпании пока не готовы назвать новую дату премьеры картины, но обещают объявить ее в ближайшее время. В то же время глава Warner Bros. Тоби Эммерих отметил, что традиционная схема релиза в один день по всему миру) для «Тенета» больше не рассматривается. Предположительно, в США лента выйдет позже, чем в остальных странах, а релиз на стриминговых платформах крайне маловероятен. Иными словами, вероятность поймать спойлер будет очень высока.

Напомним, первоначально премьера «Тенета» была запланирована на 17 июля, но в итоге ее дважды переносили — сначала на 31 июля, а затем на 12 августа.

Одновременно с «Тенетом» студия Warner Bros. перенесла премьеру продолжения хоррор-серии «Заклятия 3» — с 11 сентября 2020 года на 4 июня 2021-го.

Источник: Variety