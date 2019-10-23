Процессоры Ryzen Threadripper 3000 помогли в создании визуальных эффектов для нового «Терминатора» Джеймса Кэмерона





Компания AMD уже перевела на семинанометровый техпроцесс и архитектуру Zen 2 массовые настольные процессоры Ryzen 3000 и серверные Epyc 2 (Rome). На очереди обновление HEDT-платформы «красных» и дебют нового поколения CPU Ryzen Threadripper 3000-й серии. В Саннивейле уже вовсю готовятся к этому событию, которое, вне всяких сомнений, окажет, существенное влияние на рынок (собственно, чипы еще не вышли, а Intel уже снижает цены). Вчера на канале AMD в YouTube вышел очень любопытный ролик, где представители компании рассказывают о причастности пока еще не анонсированных Ryzen Threadripper 3000 к горячо ожидаемому фантастическому блокбастеру Terminator: Dark Fate / «Терминатор: Темные судьбы», чья премьера состоится 1 ноября.

Какое отношение Ryzen Threadripper 3000 имеют к новому «Терминатора» Джеймса Кэмерона? Самое прямое: студия Blur Srudio при создании визуальных эффектов использовала системы на базе этих чипов. Каких именно, увы, не уточняется.

В ролике AMD еще раз подтвердила, что третье поколение HEDT-процессоров Ryzen Threadripper дебютирует уже в следующем месяце. По предварительным данным, соответствующее мероприятия, посвященное анонсу новых Threadripper и долгожданному выходу флагмана массовой платформы AMD AM4 — Ryzen 9 3950X (16 ядер/32 потока, 3,5/4,7 ГГц), пройдет 5 ноября.

Новые Threadripper 3000, как ожидается, перейдут на новый разъем (Socket SP3r3 вместо Socket SP3r2 (TR4)), так что с доступными в продаже материнскими платами на чипсете AMD X399 их нельзя будет использовать, потребуется покупать новую плату. Согласно последним данным, 5 ноября нам представят три модели: 24-ядерный Threadripper 3960X, а также Threadripper 3970X и топовый Threadripper 3990X, который должен получить целых 64 ядер Zen 2 (если верить утечкам). Выход Threadripper 3960X, Threadripper 3970X и материнских плат на чипсете TRX40 к ним запланирован на 19 ноября, тогда как анонс Threadripper 3990X будет сугубо номинальным. Его полноценная премьера состоится только в январе. Вероятно, в рамках выставки CES 2020.

Источник: AMD