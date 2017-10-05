Профессор Тоби Уолш: автоматизация не лишит всех нас работы, а взаимоотношения между людьми в будущем выйдут на первый план

Профессор Тоби Уолш, ИИ-специалист из австралийского Университета Нового Уэльса, рассказал о том, как высокотехнологичное будущее вернет нас к человеческому началу. Больше всего мы начнем ценить взаимоотношения между людьми, и на первый план, наравне с ремесленными и творческими навыками, выйдет социальное и эмоциональное развитие.

«Хэл Вэриан, главный экономист Google, имеет простой способ предсказания будущего. По его мнению, в будущем нас ждет то, что у богатых людей есть уже сейчас. У миллионеров есть личные водители — в будущем нас станут возить беспилотные автомобили. У богатых есть частные банкиры — в будущем у всех будут роботы-банкиры», — начинает свою колонку Уолш.

Кроме того, люди с семизначными цифрами на счете могут позволить себе не работать. Так может, вскоре и за нас все будут делать машины, а мы сможем тратить свое время на то, чего действительно хотим, а не на попытки заработать на еду и жилье?

Экономист Энди Хэлдейн из Bank of England в 2015 году предсказал, что 15 млн рабочих мест в Великобритании окажется под угрозой автоматизации. И такие мрачные прогнозы делают сегодня все: политики, банкиры и промышленники. По подсчетам Джима Йонг Кима из World Bank, автоматизация затронет 69% рабочих мест в Индии, 77% в Китае и 85% в Эфиопии. Результаты исследования, проведенные в Оксфорде в 2013 году, позволили предположить, что 47% рабочих мест США отдадут роботам.

«Звучит так, что работа в привычном нам виде вскоре может исчезнуть», — утверждает Уолш.

Однако, подобные предсказания и даже оксфордские исследования ныне подвергаются все большей критике. С технической точки зрения многие цифры попросту ошибочны. Например, в оксфордском отчете говорится, что в ближайшие два десятилетия профессия мастера по ремонту велосипедов будет автоматизирована на 94%. Но, исходя из существующего развития технологий, фактически вероятность этого равна нулю.

«Правда в том, что никто не знает, сколько конкретно рабочих мест исчезнет», — пишет Уолш.

Более того: автоматизация 47% рабочих мест не эквивалентна 47% безработице. Во-первых, чтобы избежать массовой безработицы, люди могут попросту сократить рабочую неделю. Так, до индустриальной революции многие работали по 60 часов в неделю, после — около 40. То же самое может произойти и после технологической ИИ-революции, на пороге которой мы как раз стоим.

Кроме того, инновационные технологии не только уничтожают старые рабочие места, но и создают новые. Так уже не раз происходило в прошлом и у нас нет оснований полагать, что этого не случится в будущем. Конечно, не существует базового закона экономики, который бы гласил: «Количество исчезнувших рабочих мест прямо пропорционально количеству новых рабочих мест». Но это не значит, что роботизация повлечет за собой массовую безработицу.

Впрочем, это еще не все. Индустриальная революция в свое время избавила нас от многих видов тяжелого физического труда, и теперь люди заняты решением когнитивных задач. Но что останется нам, рассуждает эксперт, когда машины освоят серьезные мыслительные процессы? Кто-то считает, что востребованными будут профессии, связанные с ремонтом роботов. Вместе с тем, этот довод можно опровергнуть простым примером: тысячи сварщиков с автозаводов потеряли работу, а их места заняла всего пара-тройка инженеров, ответственных за техническое состояние роботов.

«Хорошо, тогда людям в будущем предстоит решать задачи, которые неспособны выполнять машины», — можете ответить вы. Но что, если однажды их интеллект станет выше нашего? И не будет такой работы, которую им не удается сделать лучше нас? В таком случае, получается, у нас вообще не останется работы?

«Нет, работа все равно останется — и останется та работа, которую мы сами предпочтем делать вместо роботов», — пишет Уолш.

ИИ-революция заставит человечество переосмыслить то, что делает нас людьми. Теоретически, роботы могут стать потрясающими художниками и музыкантами. Они нарисуют картины лучше, чем Пикассо, и напишут музыку лучше, чем Бах. Однако есть сферы, где мы всегда будем хотеть видеть людей. Например, мы всегда предпочтем произведения искусства, созданные человеком. Мы захотим послушать монолог актера о любви, потому что он сам испытывал это чувство.

Таким образом, заключает эксперт, ценность работников нового времени будет заключаться в способности передать свой человеческий опыт, чувства и эмоции. И это касается не только людей искусства, но и ремесленников — мы все больше начнем ценить вещи и продукты, сделанные человеческими руками. Отголоски этого уже сейчас можно наблюдать в культуре хипстеров.

«Продукты массового производства, сделанные роботами, будут дешевыми. А вот ручная работа станет редкой и очень дорогой», — говорит Уолш.

В конечном счете больше всего мы начнем ценить взаимоотношения между людьми, дорожить ими. Поэтому на первый план выйдет наше социальное и эмоциональное развитие; развитые социальный и эмоциональный интеллекты станут не менее востребованными, нежели традиционные ныне ремесленные и творческие навыки.

Короче говоря, высокотехнологичное будущее вернет нас к тому, что можно окрестить «человеческим началом».

«Технологии сделают нас более человечными, как бы парадоксально это ни звучало», — заключает Уолш.

Источники: hightech.fm, The Guardian