Работающие в Китае американские сотрудники Apple, оказавшиеся на карантине, начали получать наборы помощи CareKit от купертинской компании





Компания Apple начала отправлять наборы помощи своим работающим в Китае американским сотрудникам, которые не могут выйти на работу из-за карантинных мер, принятых китайским правительством в провинциях Хубэй и Чжэцзян. Об этом сообщается в социальной сети Weibo.

Отметим, что в настоящее время, несмотря на то, что эпидемия коронавируса Covid-2019 в Китае постепенно идет на спад, многие местные корпоративные офисы, магазины и производственные предприятия, особенно в наиболее пострадавших регионах, остаются закрытыми или работают по сокращенному графику. Среди по-прежнему закрытых из-за карантинных мер фирм есть и некоторые подразделения и магазины Apple, сотрудники которых вынуждены оставаться дома. Чтобы помочь и морально поддержать своих находящихся на карантине американских работников, работающих в КНР, купертиновцы начали время от времени отправлять им специальные наборы помощи CareKit.

Примечательно, что один из таких наборов состоял не только из снеков, чая, защитных масок, инфракрасных термометров и гигиенических принадлежностей, но и… 10,2-дюймового iPad. Планшет вошел в CareKit неспроста: в Apple подчеркнули, что он предназначен, прежде всего, для детей сотрудников, учебные заведения которых остаются закрытыми, а сами они вынуждены учиться исключительно онлайн.

В сопроводительной записке к набору помощи с iPad написано следующее:

«От имени всей команды Apple мы передаем вам наилучшие пожелания вместе с новым комплектом CareKit для вас и ваших семей. В данном наборе вы найдете различные предметы комфорта и iPad, который вы можете использовать, чтобы облегчить своим детям обучение онлайн или же просто коротать часы, пребывая [в это нелегкое время] вдали от дома».

Кроме того, в письме указывается, что сотрудники Apple и их семьи могут в любой момент обратиться к партнеру компании — фирме ComPsych, оказывающей консультативные услуги по различным житейским вопросам, для помощи в решении тех или иных проблем.

Источник: Weibo