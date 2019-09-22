Распределительный щит Span позволит точечно распоряжаться запасами электроэнергии во время перебоев с электричеством

Калифорнийский стартап Span, основанный экс-инженером Tesla, заново изобрел распределительный щит. Представленное компанией одноименное решение объединяет сразу несколько видов оборудования в одном интегрированном устройстве, что существенно упрощает установку и управление современными домашними энергетическими комплексами — солнечными панелями, системами хранения энергии и точками зарядки электромобилей.

Как сообщает Bloomberg, стартап уже заключил партнерское соглашение с рядом продавцов солнечных панелей в Калифорнии и на Гавайских островах.

«Существенной модернизации распределительных щитов не было уже свыше трех десятков лет, хотя именно они идеально подходят для управления энергетическими системами умных домов», — указывает Рао.

Согласно задумке, панель Span полностью заменяет старый щит и становится центром умной домашней энергосистемы. С ее помощью можно буквально на ходу управлять работой солнечных панелей и домашних аккумуляторов, в частности, указывать конкретные помещения, которые должны быть точечно запитаны от батарей во время перебоев с электричеством. Взаимодействовать с системой предлагается при помощи приложения на смартфоне, причем установка поддерживает как локальное управление, так и удаленное по интернету.

По словам инженеров, объединение всех необходимых компонентов в одном устройстве не только приятнее для глаза, но и сокращает объем работ, необходимых на установку домашних энергетических систем, а значит — и расходы. Стоимость инновационного щита составит ровно столько же, сколько модернизация традиционного аналога, то есть примерно $2500, указывают специалисты. А благодаря изначальному наличию всей необходимой электроники внутри Span подключение ВИЭ, систем хранения энергии или мощной зарядной станции для электромобиля больше не потребует установки вспомогательного многочисленного оборудования, например, разделительных трансформаторов и автоматических переключателей, регулирующих подачу электроэнергии из сети и от солнечных панелей.

Вдобавок к этому решение обладает набором датчиков и позволяет мониторить потребление каждой отдельной цепи в доме, а также отключать и включать ту или иную цепь по мере необходимости при помощи смартфона. В результате можно, к примеру, по тапу включать свет в помещении, в котором не установлены умные лампочки.

Компания планирует начать первые инсталляции системы в этом году, начав с клиентов в Калифорнии и на Гавайях. Продвижение на другие рынки начнется в 2020.

Источник: hightech.plus