Результаты поиска Google больше не зависят от домена верхнего уровня

Поисковик Google теперь выводит результаты поиска, исходя из местоположения пользователя, вне зависимости от домена верхнего уровня. Таким образом, больше нет возможности получить локальные результаты поиска, просто изменив домен. Об сообщается в блоге Google.

Отметим, что прежняя функция — когда результаты на один и тот же запрос могли отличаться при поиске в google.de, google.com.ua, google.co.uk — была по‑своему удобной. Так, находясь в Украине, можно было перейти, например, на google.com.au и получить соответствующие локальные результаты. Это было особенно полезно, когда требовалось найти информацию, которая лучше освещена в какой-то определенной стране, либо если вы, к примеру, искали информацию о своей стране, находясь за границей.

Теперь же посмотреть результаты поиска для конкретной страны можно лишь вручную. Для этого необходимо перейти в «Настройки» (на главной странице Google), затем — в «Настройки поиска», где можно выбрать нужный регион, затем — нажать «сохранить». Вместе с тем, эти настройки придется менять каждый раз, когда вам будут нужны результаты из другой страны.

Google обосновывает свое решение тем, что каждый пятый поисковый запрос связан с фактическим местоположением пользователя — следовательно, оно является наиболее важным решающим фактором при предоставлении результатов. В компании уверены, что нововведение улучшит «опыт работы с поиском».

Источник: блог Google