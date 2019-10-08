Сатурн отобрал у Юпитера лидерство по количеству лун в Солнечной системе





Астрономы из Университета Карнеги, Калифорнийского и Гавайского университетов открыли 20 новых лун Сатурна. Теперь официально считается, что у планеты 82 естественных спутника, что делает ее рекордсменом в Солнечной системе по количеству известных спутников. Об этом говорится в сообщении Центра малых планет Международного астрономического союза.

Отметим, что до недавнего времени рекордсменом по количеству известных спутников в Солнечной системе был Юпитер, у которого в настоящее время открыто 79 спутников. Второе место занимал Сатурн c 62 спутниками, далее шли ледяные гиганты Уран (27), Нептун (14) и карликовая планета Плутон (5). Чуть больше десяти тел Солнечной Системы обладают двумя спутниками, а одним — более сотни объектов.

7 октября 2019 года группа астрономов во главе со Скоттом Шеппардом сообщила об обнаружении 20 новых спутников, вращающихся вокруг Сатурна, что увеличивает их общее число до 82, тем самым делая Сатурн рекордсменом по количеству известных спутников. Наблюдения проводились при помощи наземного 8-метрового телескопа Subaru, расположенного на Гавайях. Диаметр каждого из новооткрытых спутников не превышает пяти километров, семнадцать из них, как и основная масса других спутников Сатурна, имеют ретроградный характер движения по орбите (направление движения не совпадает с направлением вращения планеты), а еще трое движутся в проградном направлении.

Период обращения новых спутников вокруг газового гиганта составляет от двух до более трех лет, а один из ретроградных спутников был признан самым дальним из известных спутников Сатурна. Два новых проградных спутника вписываются в группу внешних спутников с наклонениями около 46 градусов, называемых Инуитской группой. Предполагается, что эти тела могут быть фрагментами разрушившегося в прошлом крупного спутника Сатурна. Такое же происхождение могут иметь все 17 новооткрытых ретроградных спутников, причисленных к Норвежской группе. Оставшийся проградный спутник имеет наклон орбиты около 36 градусов и напоминает группу внутренних спутников Сатурна, называемую Галльской.

По словам ученых, открытие важно, среди прочего, тем, что позволяет сузить возможный период образования лун Сатурна. Дело в том, что орбиты новооткрытых спутников, появившихся, как уже было сказало, вероятно, после разрушения одного крупного спутника, не могли сформироваться в раннем жизненном цикле газового гиганта, поскольку в противном случае большой диск из пыли и газа, окружающий планеты во время их формирования, замедлил бы эти спутники до такой степени, что они врезались бы в планету.



Напоследок отметим, что после объявления об открытии Институт Карнеги запустил конкурс на лучшие имена для новооткрытых спутников, в котором может принять участие любой желающий. Конкурс продлится до 6 декабря 2019 года, его правила доступны по ссылке. Согласно им, спутники должны быть названы в честь гигантов из скандинавской, галльской или инуитской мифологии, в зависимости от того, к какой группе они принадлежат.

Источник: N+1