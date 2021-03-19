«Sea Snake», «Flea Bottom» и «10,000 Ships»: HBO работает сразу над тремя новыми сериалами по вселенной «Игры престолов»
Издание Variety со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что HBO активно работает сразу над тремя новыми сериалами по вселенной Game of Thrones / «Игра престолов». Все три проекта будут приквелами, то есть события в них будут происходить до сюжета основного сериала Game of Thrones.
Первый сериал 9 Voyages / Sea Snake («9 путешествий» / «Морской змей») расскажет о жизни и приключениях Лорда Корлиса Велариона по кличке «Морской змей» — главы дома Веларионов и десницы королевы Рейниры во время Танца драконов. Герой прославился как активный мореплаватель и исследователь Вестероса, создавший самый могущественный в королевстве флот.
Второй проект Flea Bottom («Блошиное Дно») приоткроет завесу тайны над самым бедным районом трущоб в Королевской Гавани, расположенным на восточной стороне холма Рейнис. В лабринте узких улочек и ветхих зданий расположены свинарники, конюшни, сыромятни, а также дешевые ночлежки и забегаловки с соответствующими персонажами.
Третий сериал «10,000 Ships» («10 тыс. кораблей») посвящен принцессе Нимерии, которая вместе с ройнарами отправилась в Дорн и вышла замуж за местного лорда Морса Мартелла.
Только у первого сериала есть шоураннер — это Бруно Хеллер, работавший над сериалом «Рим» для HBO и «Менталист» для CBS. Остальные два проекта находятся на этапе поиска своих креативнх команд.
Напомним, что в данный момент идет активная работа над сериалом «Дом дракона» (приквел «Игры престолов» про Таргариенов), где сыграют Мэтт Смит, Оливия Кук и Эмма Д’арси. Недавно представители HBO заявили о желании экранизировать «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Р.Р. Мартина, действие в которых развивается за 100 лет до событий «Игры престолов». Также по слухам скоро вселенная Game of Thrones пополнится первым анимационным сериалом, ориентированным на младшую аудиторию.
Источник: Variety