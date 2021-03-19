«Sea Snake», «Flea Bottom» и «10,000 Ships»: HBO работает сразу над тремя новыми сериалами по вселенной «Игры престолов»

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Издание Variety со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что HBO активно работает сразу над тремя новыми сериалами по вселенной Game of Thrones / «Игра престолов». Все три проекта будут приквелами, то есть события в них будут происходить до сюжета основного сериала Game of Thrones.

Первый сериал 9 Voyages / Sea Snake («9 путешествий» / «Морской змей») расскажет о жизни и приключениях Лорда Корлиса Велариона по кличке «Морской змей» — главы дома Веларионов и десницы королевы Рейниры во время Танца драконов. Герой прославился как активный мореплаватель и исследователь Вестероса, создавший самый могущественный в королевстве флот.

Второй проект Flea Bottom («Блошиное Дно») приоткроет завесу тайны над самым бедным районом трущоб в Королевской Гавани, расположенным на восточной стороне холма Рейнис. В лабринте узких улочек и ветхих зданий расположены свинарники, конюшни, сыромятни, а также дешевые ночлежки и забегаловки с соответствующими персонажами.

Третий сериал «10,000 Ships» («10 тыс. кораблей») посвящен принцессе Нимерии, которая вместе с ройнарами отправилась в Дорн и вышла замуж за местного лорда Морса Мартелла.

Только у первого сериала есть шоураннер — это Бруно Хеллер, работавший над сериалом «Рим» для HBO и «Менталист» для CBS. Остальные два проекта находятся на этапе поиска своих креативнх команд.

Напомним, что в данный момент идет активная работа над сериалом «Дом дракона» (приквел «Игры престолов» про Таргариенов), где сыграют Мэтт Смит, Оливия Кук и Эмма Д’арси. Недавно представители HBO заявили о желании экранизировать «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Р.Р. Мартина, действие в которых развивается за 100 лет до событий «Игры престолов». Также по слухам скоро вселенная Game of Thrones пополнится первым анимационным сериалом, ориентированным на младшую аудиторию.

Источник: Variety