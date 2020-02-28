«Семь трасс, два болида, один приз»: В GTA Online вышло обновление Open Wheel Racing с гонками на болидах в стиле Formula 1 [видео]

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Вы не поверите, но некоторые игроки используют GTA V преимущественно в качестве автомобильного симулятора. Им неинтересно устраивать ограбления или перестреливаться с полицией, а вот погонять на модифицированных автомобилях — всегда пожалуйста. Именно для таких игроков Rockstar Games представила свежее обновление Open Wheel Racing для GTA Online.

В рамках обновления в открытый мир GTA V добавили семь кольцевых трасс и два болида с открытыми колесами в стиле Formula 1 — Ocelot R88 и Progen PR4. Болиды можно и нужно апгрейдить в мастерских Los Santos Customs, устанавливая антикрылья, модификации двигателя, различные типы шин, тормоза и т.д.

В заездах важна не только чистая скорость, но и правильно выбранный для конкретной трассы тип шин, аэродинамика а также время выполнения пит-стопа. Ну и естественно, победитель серии гонок San Andreas Prix получает главный приз.

Напомним, что с момента выхода в 2013 году игра GTA V продалась тиражом 90 млн копий и принесла создателям более $6 млрд.

Источник: Rockstar Games