Сингапурские инженеры Eureka Robotics научили роботизированную руку максимально аккуратно перемещать крошечные линзы и зеркала

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Компания Eureka Robotics, основанная исследователями из Сингапурского технологического университета, представила роботизированную руку, способную аккуратно и точно захватывать и перемещать хрупкие оптические линзы и зеркала разных размеров, даже самые миниатюрные из них.

Как сообщается, устройство, получившее название Archimedes, представляет собой шестиосевой роботизированный манипулятор, оснащенный системой компьютерного зрения, самостоятельно определяющей местоположение предмета и место, куда его нужно положить, и чувствительными датчиками касания.

«Archimedes способен перемещать предметы с точностью до десятой доли миллиметра, — отметил соучредитель компании Фам Куанг Куон. — При этом благодаря нашим ИИ-алгоритмам устройство делает это не менее аккуратно, чем человек».

Основным преимуществом представленной системы инженеры называют то, что она совмещает в себе не только высокую точность, но и гибкость, что выделяет ее на фоне аналогичных устройств, способных в настоящее время либо с высокой точностью повторять одинаковые движения, либо выполнять разные движения, подстраиваясь, например, под отличающиеся размеры манипулируемых предметов, но с низкой точностью.

В качестве демонстрации возможностей Archimedes разработчики дали манипулятору задание рассортировать линзы в загрузочный лоток. Аппарат справился с заданием, автоматически обнаружив все искомые линзы, определив их положение, размеры, рассчитав траекторию движения манипулятора и идентифицировав места, куда следует положить указанные предметы. На все про все у робота ушло несколько часов, «что сопоставимо с производительностью человека».



Инженеры уверены, что внедрение таких устройств в процессы производства, к примеру, камер, медицинских аппаратов и очков может помочь уменьшить процент брака на выходе, основная часть которого в настоящее время обусловлена ручным трудом, а также повысить эффективность предприятия (в данном случае имеется ввиду, что роботу не нужны перерывы и отдых) и оптимизировать трудозатраты.

Напоследок отметим, что ранее эти же разработчики представили IKEA Bot — робота, способного в автономном режиме собрать стул за 9 минут, оснащенного манипуляторами, которым под силу захватить даже крошечный деревянный колышек и вставить его в отверстие с точностью до миллиметра. Предполагается, что решение найдет применение в самых различных областях, где регулярно требуется сборка большого количества разобранных предметов.

Также Eureka Robotics разработала робота, умеющего с высокой точностью сверлить отверстия.

Источник: hightech.fm