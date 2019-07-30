Sony: Продажи консолей PS4 превысили отметку 100 млн экземпляров, а цифровые копии игр уже покупают чаще, чем физические диски

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Японская компания Sony объявила, что суммарные продажи игровой консоли Playstation 4 достигли отметки в 100 млн экземпляров. По состоянию на конец прошлого квартала было продано 96,8 млн консолей, тогда как завершившийся 30 июня квартал добавил к этой сумме еще 3,2 млн приставок PS4.

По данным аналитика Niko Partners Даниеля Ахмада, Sony PS4 стала «самой быстро продаваемой консолью в мире» (если говорить о достижении отметки 100 млн экземпляров). Последней на данный момент версии игровой консоли понадобилось на это 5 лет и 7 месяцев, при этом первые 50 млн приставок было продано менее 3 лет назад. На дистанции PS4 обошла Nintendo Wii и родственную PS2, правда в последнем случае «четверке» удалось обогнать «двойку» всего на 2 месяца.

В Sony также заявили, что цифровые покупки игры превысили отметку в 50%, то есть на данный момент большее количество консольных игроков предпочитает покупать новинки в онлайне, а не отправляться за физическими дисками в оффлайн-магазины.

Напомним, что следующее поколение игровой консоли Sony PlayStation 5 выйдет осенью следующего года. Она получит 7-нм APU AMD с 8-ядерным CPU Zen 2 и GPU Navi, поддержку рейтрейсинга и 8K, SSD для моментальной загрузки и обратную совместимость с играми для PS4.

Источник: The Verge