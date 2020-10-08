Создатели нового фильма «Обитель зла» объявили актерский состав, сюжет картины будет основан на первых двух играх Resident Evil [фотогалерея]

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Вышедший в 2017 году фильм «Обитель зла: Последняя глава» / «Resident Evil: The Final Chapter» оказался действительно последней (шестой по счету) главой для бессменного сценариста и режиссера серии Пола Андерсона. Компания Capcom решила вдохнуть в кинофраншизу новую жизнь, пригласив нового сценариста/режиссера Йоханнеса Робертса и собрав молодой актерский состав. Сюжет нового фильма франшизы будет включать ключевые моменты повествования первых двух компьютерных игр Resident Evil.

Роль Клэр Рэдфилд сыграет Кая Скоделарио («Бегущий в лабиринте»), Джилл Валентайн — Ханна Джон-Кеймен («Человек-муравей и Оса»), Криса Рэдфилда воплотит Робби Амелл («Люди будущего»), Альберта Вескера — Том Хоппер («Академия Амбрелла»), Леона Кеннеди — Эван Джогиа («Zомбилэнд 2: Контрольный выстрел») и Уильяма Биркина — Нил Макдонаф («Особое мнение»).

Кая Скоделарио, Джилл Валентайн, Робби Амелл, Том Хоппер, Эван Джогиа, Нил Макдонаф

Отметим, что главными героями первой игры Resident Evil были Крис Рэдфилд и Джилл Валентайн, второй — Клэр Рэдфилд и Леон Кеннеди. Производством перезапуска франшизы займется та же компания Constantin Film, которая занималась первыми шестью частями. Премьера нового фильма ожидается в 2021 году.

Напомним, что помимо художественного фильма по франшизе Resident Evil снимают игровой сериал о дочерях Альберта Вескера Джейд и Билли, а также анимационный сериал Resident Evil: Infinite Darkness о героях Клэр Редфилд и Леона Кеннеди (оба проекта создаются для стриминговой платформы Netflix).

Источник: IGN