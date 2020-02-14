Телеуправляемый робохирург Musa нивелирует естественное дрожание рук хирурга во время операций на тончайших сосудах





Супермикрохирургия — относительно новая медицинская методика, которая позволяет проводить операции на мельчайших анатомических структурах, например, кровеносных и лимфатических сосудах диаметром от 0,3 мм до 0,8 мм. В числе прочего ее используют для борьбы с лимфедемой — скоплением жидкости, возникающим после лечения рака молочной железы.

Вместе с тем, учитывая деликатность такого рода процедур, выполнять их решаются лишь немногие хирурги. Однако там, где человек справляется с трудом, свою помощь могут предложить роботы. Один из них — телеуправляемый робохирург Musa, разработанный сотрудниками нидерландского стартапа Microsure, основанного инженерами из Эйндховенского технологического университета и исследователями медицинского центра при Маастрихтском университете.

Как сообщает New Atlas, при помощи специальных джойстиков Musa считывает движения рук хирурга-оператора и в режиме реального времени переводит их в более мелкие и точные действия собственных манипуляторов, попутно устраняя естественное дрожание рук и случайные микродвижения. В результате значимо повышаются безопасность и эффективность проводимых операций.

Свое первое хирургическое вмешательство Musa провел в прошлом сентябре. Тогда робот успешно помог сшить несколько тонких кровеносных сосудов в руке пациента. Теперь создатели робохирурга протестировали его на 20 пациентках с лимфедемой, которых случайным образом разделили на две группы. Участниц из первой оперировали традиционным образом, а из второй — с применением Musa. В течение трех месяцев после процедуры состояние пациенток тщательно мониторили, и в конечном итоге исследователи пришли к выводу, что операции, проведенные при помощи робохирурга, действительно были выполнены более качественно. Говоря конкретнее, специалисты отметили уменьшение продолжительности послеоперационного периода, а также снижение его тяжести (то есть улучшение качества жизни пациенток).

На видео запечатлены доклинические испытания системы Muse. Как можно заметить, в основе робохирурга лежат два манипулятора, каждый из которых контролируется хирургом-оператором независимо. Во второй части ролика показана условная операция с наложением швов на силиконовый сосуд диаметром 2 мм при помощи микроиглы диаметром 0,1 мм. Как пишет Microsure, на видео можно видеть, что робот позволяет существенно уменьшить физиологический тремор, благодаря чему врач может манипулировать иглой в разы точнее, а также эффективнее завязывать узлы.

Создатели Musa признают, что до широкого клинического применения технологии еще далеко — необходимо провести еще множество дополнительных тестов с большим количеством пациентов и врачей. Тем не менее, предварительные результаты выглядят, по их словам, «очень многообещающими».

Если дальнейшие тесты подтвердят эффективность разработки, в будущем Musa, согласно задумке исследователей, существенно упростит проведение микрохирургических операций, а также позволит проводить супермикрохирургические манипуляции, которые на сегодняшний день считаются попросту невозможными вследствие «естественных физиологических ограничений» хирургов. Подчеркивается, что в результате не только улучшится результативность хирургических вмешательств, но и снизятся расходы на здравоохранение ввиду «меньшего числа возникающих послеоперационных осложнений и уменьшенной продолжительности послеоперационного периода».

«Система Musa, хотя и требует предварительной подготовки, интуитивна в использовании — проведение операций с ее помощью несильно отличается от проведения операций вручную при помощи обычных инструментов и микроскопа. Кроме того, благодаря тому, что робот занимает небольшую площадь, управляющий им хирург во время операции может находиться непосредственно около пациента и пребывать в тесном контакте с командой ассистентов. Управление Musa осуществляется при помощи джойстиков, встраиваемых в операционных стол, которые способны в точности считывать движения врача, после чего манипуляторы устройства воспроизводят эти движения в реальном времени в более стабилизированном виде. Обеспечивания более высокую точность движений, Musa повышает безопасность операций и уменьшает продолжительность послеоперационного периода. В дополнение к этому дизайн прибора снижает нагрузку на спину хирурга и облегчает ему доступ к пациенту, благодаря чему он меньше устает», — заявляют в Microsure на своем сайте.

Напоследок отметим, что, по словам нидерландских инженеров, начало клинического использования Muse в большинстве случаев не потребует от медучреждений приобретения дополнительного сопутствующего оборудования, поскольку робот совместим со множеством существующих хирургических микроскопов и широко доступных микрохирургических инструментов.

Источник: hightech.plus