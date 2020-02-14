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Телеуправляемый робохирург Musa нивелирует естественное дрожание рук хирурга во время операций на тончайших сосудах

Телеуправляемый робохирург Musa нивелирует естественное дрожание рук хирурга во время операций на тончайших сосудах

Телеуправляемый робохирург Musa нивелирует естественное дрожание рук хирурга во время операций на тончайших сосудах


Супермикрохирургия — относительно новая медицинская методика, которая позволяет проводить операции на мельчайших анатомических структурах, например, кровеносных и лимфатических сосудах диаметром от 0,3 мм до 0,8 мм. В числе прочего ее используют для борьбы с лимфедемой — скоплением жидкости, возникающим после лечения рака молочной железы.

Вместе с тем, учитывая деликатность такого рода процедур, выполнять их решаются лишь немногие хирурги. Однако там, где человек справляется с трудом, свою помощь могут предложить роботы. Один из них — телеуправляемый робохирург Musa, разработанный сотрудниками нидерландского стартапа Microsure, основанного инженерами из Эйндховенского технологического университета и исследователями медицинского центра при Маастрихтском университете.

Как сообщает New Atlas, при помощи специальных джойстиков Musa считывает движения рук хирурга-оператора и в режиме реального времени переводит их в более мелкие и точные действия собственных манипуляторов, попутно устраняя естественное дрожание рук и случайные микродвижения. В результате значимо повышаются безопасность и эффективность проводимых операций.

Свое первое хирургическое вмешательство Musa провел в прошлом сентябре. Тогда робот успешно помог сшить несколько тонких кровеносных сосудов в руке пациента. Теперь создатели робохирурга протестировали его на 20 пациентках с лимфедемой, которых случайным образом разделили на две группы. Участниц из первой оперировали традиционным образом, а из второй — с применением Musa. В течение трех месяцев после процедуры состояние пациенток тщательно мониторили, и в конечном итоге исследователи пришли к выводу, что операции, проведенные при помощи робохирурга, действительно были выполнены более качественно. Говоря конкретнее, специалисты отметили уменьшение продолжительности послеоперационного периода, а также снижение его тяжести (то есть улучшение качества жизни пациенток).

На видео запечатлены доклинические испытания системы Muse. Как можно заметить, в основе робохирурга лежат два манипулятора, каждый из которых контролируется хирургом-оператором независимо. Во второй части ролика показана условная операция с наложением швов на силиконовый сосуд диаметром 2 мм при помощи микроиглы диаметром 0,1 мм. Как пишет Microsure, на видео можно видеть, что робот позволяет существенно уменьшить физиологический тремор, благодаря чему врач может манипулировать иглой в разы точнее, а также эффективнее завязывать узлы.

Создатели Musa признают, что до широкого клинического применения технологии еще далеко — необходимо провести еще множество дополнительных тестов с большим количеством пациентов и врачей. Тем не менее, предварительные результаты выглядят, по их словам, «очень многообещающими».

Если дальнейшие тесты подтвердят эффективность разработки, в будущем Musa, согласно задумке исследователей, существенно упростит проведение микрохирургических операций, а также позволит проводить супермикрохирургические манипуляции, которые на сегодняшний день считаются попросту невозможными вследствие «естественных физиологических ограничений» хирургов. Подчеркивается, что в результате не только улучшится результативность хирургических вмешательств, но и снизятся расходы на здравоохранение ввиду «меньшего числа возникающих послеоперационных осложнений и уменьшенной продолжительности послеоперационного периода».

«Система Musa, хотя и требует предварительной подготовки, интуитивна в использовании — проведение операций с ее помощью несильно отличается от проведения операций вручную при помощи обычных инструментов и микроскопа. Кроме того, благодаря тому, что робот занимает небольшую площадь, управляющий им хирург во время операции может находиться непосредственно около пациента и пребывать в тесном контакте с командой ассистентов.

Управление Musa осуществляется при помощи джойстиков, встраиваемых в операционных стол, которые способны в точности считывать движения врача, после чего манипуляторы устройства воспроизводят эти движения в реальном времени в более стабилизированном виде. Обеспечивания более высокую точность движений, Musa повышает безопасность операций и уменьшает продолжительность послеоперационного периода.

В дополнение к этому дизайн прибора снижает нагрузку на спину хирурга и облегчает ему доступ к пациенту, благодаря чему он меньше устает», — заявляют в Microsure на своем сайте.

Напоследок отметим, что, по словам нидерландских инженеров, начало клинического использования Muse в большинстве случаев не потребует от медучреждений приобретения дополнительного сопутствующего оборудования, поскольку робот совместим со множеством существующих хирургических микроскопов и широко доступных микрохирургических инструментов.

Источник: hightech.plus

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