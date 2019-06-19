Тим Кук: «Кремниевой долине пора взяться за ум и задуматься о последствиях собственных действий»

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В минувшие выходные генеральный директор Apple Тим Кук выступил перед выпускниками Стэнфордского университета. Помимо привычных мотивирующих слов, он поделился с молодыми людьми своим критическим мнением о Кремниевой долине.

Как сообщает TechCrunch, Кук признал, что компании Кремниевой долины подарили миру множество полезных изобретений, от смартфонов до социальных сетей. Однако в последнее время IT-индустрия больше озабочена зарабатыванием денег, чем созданием инноваций:

«Несмотря на то, что кризис в индустрии длится всего 4 года, за это время отрасль успела растерять большую часть своего оптимизма, идеализма и слепой веры», — указывает глава Apple.

По словам предпринимателя, Кремниевая долина ныне порождает «слишком много хаоса и лишает людей свободы», о чем свидетельствуют непрекращающиеся скандалы с утечками данных, нарушениями конфиденциальности и распространением фейковых новостей и человеконенавистнических высказываний. А потому настало время принять ответственность за ситуацию, какой бы беспорядочной она не казалась, и обдумать пути выхода из кризиса:

«IT-отрасли пора набраться смелости и признать свои ошибки», — подчеркивает глава Apple.

Хотя Кук так и не назвал компании, о которых он говорил, очевидно, что его критика была обращена в первую очередь в адрес Facebook, Amazon и Google.

Справедливости ради напоследок отметим, что у Apple с тем, в чем глава компании обвинил конкурентов, действительно все более-менее в порядке.

Источник: hightech.plus