Toyota обязалась воплотить представленную ранее концепцию пилотируемого лунохода в жизнь к 2030 году





Корпорация Toyota и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) объявили о подписании соглашения о кооперации усилий в области создания пилотируемого лунохода, концепция которого была представлена в марте этого года. Предполагается, что полноценный экземпляр аппарата будет готов к 2029 году.

Напомним, что лунный внедорожник проектируется длиной в 6 метров, шириной 5 метров и высотой 3,7 м. Объем его внутреннего пространства, рассчитанного на экипаж из 2-4 космонавтов, составит 13 кубометров. Немаловажным фактором является то, что ровер будет герметичным, то есть внутри него люди смогут находиться без скафандров.

Силовая установка шестиколесной машины будет работать на топливных элементах, технология применения которых на земных автомобилях и других транспортных средствах уже освоена специалистами Toyota, также предусмотрено питание от солнечных батарей. Подразумевается, что такое решение, с одной стороны, обеспечит приемлемую массу аппарата для его доставки космическим кораблем, а, с другой, позволит ему, как показывают расчеты, преодолеть расстояние около 10 000 км, чего хватит, чтобы почти полностью обогнуть Луну по ее экватору (протяженность которого составляет около 11 тысяч километров).

Специалисты JAXA намерены задействовать ровер в рамках миссий по изучению полярных регионов естественного спутника Земли, в том числе исследованию замерзшей воды в этих областях. Согласно задумке, луноход будет оснащен системами ручного и автономного управления и прибудет на Луну еще до высадки астронавтов, а после высадки самостоятельно доберется до них.

Кроме того, планируется, что в отдаленном будущем наработки по этому проекту позволят создать транспортные средства для передвижения по поверхности уже и соседних планет.

Напоследок отметим, что в соответствии с утвержденным Toyota и JAXA графиком, в текущем финансовом году будут разработаны и согласованы окончательные характеристики лунохода. Производство необходимых компонентов и первых уменьшенных прототипов начнется в следующем, а их испытания стартуют в 2021 году. Далее, уже к 2022 году будет готов уже полномасштабный прототип, а к 2027 году — полноценный летный образец со всем оснащением. Готовой к запуску новинка должны быть готова в 2029 году, а на Луну она отправится в 2030-м.

Источник: Engadget