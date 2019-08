Toyota заявила, что ее автомобилей нет в Need for Speed Heat потому что игра популяризирует нелегальные уличные гонки (NFS ответил «Пфф, ботаны»)

После того, как разработчики Need for Speed Heat опубликовали список доступных в игре автомобилей некоторые фанаты выразили недоумение по поводу отсуствия в нем моделей Toyota в целом и Supra в частности. Один из любителей японского бренда решил напрямую выяснить у британского подразделения компании в twitter, почему она упускает такую возможность, на что ему ответили, что автомобили Toyota можно найти в других играх, которые «не рекламируют нелегальные уличные гонки».

Интересно, что после этого в тред пришел официальный аккаунт гоночной серии Need for Speed, прокомментировав ответ Toyota презрительным «pfft nerds» (пффф, ботаны).

Естественно, первоначальный ответ Toyota оперативно удалили, после чего в том же аккаунте разместили сразу пять твитов с извинениями, в которых упомянули, что пока автомобили бренда лицензированы только в игре Gran Turismo Sport, но компания уважает поклонников всех доступных гоночных игр.

We love that you want to see our cars in all your favourite racing games, and honestly, we want the same thing. 1/5 — ToyotaUK (@ToyotaUK) August 21, 2019

Officially, Toyota Motor Corporation has no concrete plans to license its model range to any other games besides Gran Turismo Sport at the moment. 3/5 — ToyotaUK (@ToyotaUK) August 21, 2019

We'll be really excited to share our future plans with you as soon as we're able to. In the meantime, whether it's Gran Turismo Sport, Forza or Need for Speed, keep on racing. 5/5 — ToyotaUK (@ToyotaUK) August 21, 2019

Напомним, что релиз новой игры Need for Speed Heat запланирован на 8 ноября 2019 года на платформах PS4, Xbox One и РС. Игра предложит примерить на себя роль стритрейсера, который днем участвует в официальных соревнованиях Speedhunters Showdown, а ночью переключается на нелегальные уличные заезды, в которых приходится не только сражаться за победу с конкурентами, но и избегать ареста со стороны полиции.

Источник: GTplanet