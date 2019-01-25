Twitter тестирует специальную пометку для пользователя, начавшего обсуждение

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Сервис микроблогов Twitter тестирует новую метку, обозначающую автора оригинального твита.

Как сообщается, функция имеет несколько предназначений:

Во-первых, с ее помощью станет проще ориентироваться в тредах: другие пользователи смогут с легкостью идентифицировать сообщения от автора первоначальной публикации.

Во-вторых, обновление поможет соцсети бороться со злоупотреблениями на платформе — в частности, c поддельными аккаунтами знаменитостей, имеющими похожий никнейм и такой же аватар.

Пока метка тестируется на «небольшом проценте» пользователей iOS и Android. Она появляется под именем пользователя в обсуждении автоматически.

Когда опция станет доступна всем участникам платформы, не уточняется.

Источник: Mashable