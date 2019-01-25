Twitter тестирует специальную пометку для пользователя, начавшего обсуждение
Сервис микроблогов Twitter тестирует новую метку, обозначающую автора оригинального твита.
Как сообщается, функция имеет несколько предназначений:
- Во-первых, с ее помощью станет проще ориентироваться в тредах: другие пользователи смогут с легкостью идентифицировать сообщения от автора первоначальной публикации.
- Во-вторых, обновление поможет соцсети бороться со злоупотреблениями на платформе — в частности, c поддельными аккаунтами знаменитостей, имеющими похожий никнейм и такой же аватар.
Пока метка тестируется на «небольшом проценте» пользователей iOS и Android. Она появляется под именем пользователя в обсуждении автоматически.
Когда опция станет доступна всем участникам платформы, не уточняется.
Источник: Mashable