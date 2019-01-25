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Twitter тестирует специальную пометку для пользователя, начавшего обсуждение
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Twitter тестирует специальную пометку для пользователя, начавшего обсуждение

Twitter тестирует специальную пометку для пользователя, начавшего обсуждение

Сервис микроблогов Twitter тестирует новую метку, обозначающую автора оригинального твита.

Как сообщается, функция имеет несколько предназначений:

  • Во-первых, с ее помощью станет проще ориентироваться в тредах: другие пользователи смогут с легкостью идентифицировать сообщения от автора первоначальной публикации.
  • Во-вторых, обновление поможет соцсети бороться со злоупотреблениями на платформе — в частности, c поддельными аккаунтами знаменитостей, имеющими похожий никнейм и такой же аватар.

Пока метка тестируется на «небольшом проценте» пользователей iOS и Android. Она появляется под именем пользователя в обсуждении автоматически.

Когда опция станет доступна всем участникам платформы, не уточняется.

Источник: Mashable

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