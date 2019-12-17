У новошотландских берегов построят приливную электростанцию номинальной мощностью 1,5 МВт

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Шотландская компания из Эдинбурга Nova Innovation получила разрешение на строительство приливной электростанции в Канаде. Установка из 15 подводных турбин расположится в заливе Фанди в провинции Новая Шотландия на западном побережье страны.

Как сообщает CNBC, строительство станции будет завершено к 2023 году, при этом первая турбина мощностью 0,1 МВт заработает уже до конца 2020. В общей сложности станция будет вырабатывать 1,5 МВт энергии, чего хватит для питания 600 домов. Стоимость генерируемого электричества составит С$0,5 ($0,38) за кВт⋅ч, его будет выкупать местный энергооператор.

Представители правительства провинции указывают, что проект подстегнет развитие возобновляемой энергетики, создаст новые рабочие места в отдаленных районах и сократит выбросы парниковых газов.

Напоследок отметим, что приливная энергия считается перспективным, но пока недостаточно активно используемым источником чистого электричества. Еврокомиссия полагает, что к 2050 году она может обеспечить до 10% потребностей Евросоюза. Свою первую приливную электростанцию Nova Innovation запустила в 2016 году около Шетландских островов, она состоит из трех турбин совокупной номинальной мощностью 300 кВт, и к 2022 году ее планируют расширить в рамках финансируемого ЕС проекта EnFAIT, доведя общее число турбин до шести; цель проекта — доказать эффективность приливных электростанций и поспособствовать их широкому распространению.

Источник: hightech.plus