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«Умная» подошва Wahu признана лучшей инновацией CES 2020 в категории «носимые технологии»

«Умная» подошва Wahu признана лучшей инновацией CES 2020 в категории «носимые технологии»

«Умная» подошва Wahu признана лучшей инновацией CES 2020 в категории «носимые технологии»


Ежегодно на выставке потребительской электроники CES вручают премию за лучшую инновацию. В 2020 году в категории «носимые технологии» ее вручили разработчикам электро-пневматической адаптивной подошвы Wahu.

Команда инженеров из итальянского Милана, стоящая за Wahu, убеждена, что подошвам тоже пора меняться: в частности, они должны научиться приспосабливаться к особенностям дорожного покрытия или его отсутствию. Суть инновационной подошвы состоит в том, что когда на тротуаре появляется наледь или человеку нужно пройтись по рыхлой земле, из обуви выдвигаются прорезиненные подушечки, которые не только делают владельца на 8 мм выше, но и улучшают сцепление с поверхностью. Когда на улице сухо и чисто, подушечки втягиваются в обувь обратно и подошва снова становится гладкой. Помимо улучшенного сцепления, решение в активированном виде также обеспечивает более комфортную амортизацию.

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Двигаются подушечки при помощи встроенного в подошву микрокомпрессора, способного нагнетать давление в соединенных между собой камерах со специальной сильфонной структурой, расположенных внутри подошвы и заполненных флюидом, до 2,5 бар, а также аккуратно стравливать его. Бортовая батарея обеспечивает до 24 часов работы.

Разработчики Wahu полагают, что «умная» подошва может найти применение в том числе в промышленном секторе. Речь идет о сценариях, когда рабочим по тем или иным причинам требуется периодически менять обычную обувь на ту, которая обеспечивает лучшее сцепление и амортизацию, — Wahu позволит им «переобуваться» в считанные секунды.

Управлять Wahu предлагается через фирменное мобильное приложение, пишет New Atlas. «Умная» подошва поддерживает как ручной режим работы, когда хозяин активирует и деактивирует ее самостоятельно, так и автоматический: в таком случае решение об активации отдается на откуп самому устройству. По утверждению итальянских инженеров, в Wahu достаточно сенсоров, чтобы встроенные алгоритмы могли отслеживать сцепление с поверхностью, анализировать давление, оказываемое на свод стопы владельца, и при необходимости самостоятельно давать команду на выдвижение подушечек.

В дальнейшем разработчики собираются предложить Wahu крупным производителям обуви вроде Nike, Reebok и Adidas.

Источник: hightech.plus

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