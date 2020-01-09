«Умная» подошва Wahu признана лучшей инновацией CES 2020 в категории «носимые технологии»

Ежегодно на выставке потребительской электроники CES вручают премию за лучшую инновацию. В 2020 году в категории «носимые технологии» ее вручили разработчикам электро-пневматической адаптивной подошвы Wahu.

Команда инженеров из итальянского Милана, стоящая за Wahu, убеждена, что подошвам тоже пора меняться: в частности, они должны научиться приспосабливаться к особенностям дорожного покрытия или его отсутствию. Суть инновационной подошвы состоит в том, что когда на тротуаре появляется наледь или человеку нужно пройтись по рыхлой земле, из обуви выдвигаются прорезиненные подушечки, которые не только делают владельца на 8 мм выше, но и улучшают сцепление с поверхностью. Когда на улице сухо и чисто, подушечки втягиваются в обувь обратно и подошва снова становится гладкой. Помимо улучшенного сцепления, решение в активированном виде также обеспечивает более комфортную амортизацию.

Двигаются подушечки при помощи встроенного в подошву микрокомпрессора, способного нагнетать давление в соединенных между собой камерах со специальной сильфонной структурой, расположенных внутри подошвы и заполненных флюидом, до 2,5 бар, а также аккуратно стравливать его. Бортовая батарея обеспечивает до 24 часов работы.

Управлять Wahu предлагается через фирменное мобильное приложение, пишет New Atlas. «Умная» подошва поддерживает как ручной режим работы, когда хозяин активирует и деактивирует ее самостоятельно, так и автоматический: в таком случае решение об активации отдается на откуп самому устройству. По утверждению итальянских инженеров, в Wahu достаточно сенсоров, чтобы встроенные алгоритмы могли отслеживать сцепление с поверхностью, анализировать давление, оказываемое на свод стопы владельца, и при необходимости самостоятельно давать команду на выдвижение подушечек.

В дальнейшем разработчики собираются предложить Wahu крупным производителям обуви вроде Nike, Reebok и Adidas.