В 2018 году геймеры отдали $87,7 млрд создателям условно-бесплатных игр

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Условно-бесплатные мобильные игры в 2018 году принесли свои создателям $87,7 миллиарда выручки. Самым прибыльным стал онлайн-шутер Fortnite: Battle Royale в стиле «королевской битвы» — компания-разработчик Epic Games заработала на своем хите около $2,4 миллиарда. Об этом говорится в отчете аналитической компании SuperData.

По данным аналитиков, на условно-бесплатные игры пришлось 80% всех расходов на все цифровые игры в 2018 году. При этом на покупки в «бесплатных» проектах на мобильных платформах было потрачено $61,3 млрд, на консолях и ПК вместе взятых — $48,4 млрд.

Отмечается, что мобильные игры особенно популярны в Азии — 62% трат в них совершили именно жители азиатских стран. Кроме того, лишь 3 из 10 самых прибыльных условно-бесплатных тайтлов (Fortnite, League of Legends и Pokemon Go) принадлежат неазитским компаниям.

По мнению аналитиков, цифры доклада свидетельствуют о постепенной переориентации игровой индустрии на концепцию «игра как сервис», а также прогнозируют увеличение числа релизов условно-бесплатных проектов.

Источник: Business Insider