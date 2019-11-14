В Disney+ не нашли серию «Симпсонов» с участием Майкла Джексона





Пользователи онлайн-кинотеатра Disney+, где должна была быть доступна полная библиотека эпизодов известного мультсериала «Симпсоны», обнаружили, что третий сезон шоу в сервисе начинается со второй серии.

Пропавший эпизод называется «Совершенно безумный папа». В нем Гомер попадает в психлечебницу, где встречает Леона Камповски — человека, представившегося как Майкл Джексон. Не имея представления, как выглядит настоящий поп-идол, Гомер верит словам незнакомца и завязывает с ним дружеские отношения.

Сюжет эпизода, вышедшего в эфир в 1991 году, написан самим Джексоном, который являлся фанатом сериала. Он же и сыграл Леона во всех сценах, помимо пения (пел от лица персонажа другой исполнитель — американский музыкант Кипп Леннон; по информации Screen Rant, это связано с тем, что на тот момент Джексон, согласно контракту с лейблом, не имел права петь где-либо еще).

Фрагмент, где можно услышать голос Джексона.

Disney никак не прокомментировала удаление серии, однако СМИ считают, что решение связано с документальным фильмом «Покидая Неверленд», где несколько мужчин обвинили музыканта в их растлении в детском возрасте: так, вскоре после выхода фильма искомый эпизод «Симпсонов» убрали из ротации на ТВ. Тогда исполнительный продюсер мультсериала заявил, что «сжигать книги» никто не собирается, но авторы вправе изъять «одну главу». Родственники Джексона отвергли все обвинения, прозвучавшие в «документалке».

Напоследок отметим, что отсутствие эпизода — не единственное, что вызвало споры в кругах фанатов «Симпосонов». Зрители Disney+ также заметили, что в эпизодах первых сезонов мультсериала пропали некоторые важные детали. Но это связано не с цензурой, а с тем, что Disney решила подогнать классические эпизоды под широкий формат экранов, хотя оригинал создавался в соотношении 4:3 — во времена первых сезонов шоу актуальным было именно такое соотношение.