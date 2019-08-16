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В Epic Games Store рассказали о наиболее значимых нововведениях последнего времени

В Epic Games Store рассказали о наиболее значимых нововведениях последнего времени

В Epic Games Store рассказали о наиболее значимых нововведениях последнего времени


Epic Games рассказала о наиболее значимых изменениях в работе Epic Games Store.

Так, после тестирования функции сохранений «в облаке» на двух тайтлах из EGS, This War of Mine и Moonlighter, ее включили еще в 15 играх:

  • Alan Wake;
  • Close to the Sun;
  • Darksiders III;
  • Enter the Gungeon;
  • Genesis Alpha One;
  • GNOG;
  • Hyperlight Drifter;
  • Kingdom New Lands;
  • Limbo;
  • Mutant Year Zero;
  • Overcooked;
  • Rebel Galaxy Outlaw;
  • Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter;
  • The Sinking City;
  • World War Z.

Вдобавок сотрудники EGS отметили, что уже ведут переговоры с другим разработчиками, чтобы добавить поддержку по всему магазину. В большинстве грядущих релизов облачные сохранения должны быть доступны уже на старте.

Помимо этого, Epic Games поведала об интеграции с Humble Bundle — аккаунты уже можно связать в настройках учетной записи Humble. После этого все игры для EGS, купленные в их магазине, будут автоматически появляться в библиотеке, а вводить ключ не придется. При этом в Epic Games пообещали в дальнейшем заключить партнерство и с другими цифровыми магазинами.

Также команда EGS рассказала о планах на будущее и перечислила функции, которые появятся в магазине в ближайшее время:

  • счетчик времени, проведенного в игре — «ключевая функция, без которой невозможна реализация возможности автоматического возврата купленных игр»;
  • обновленный дизайн библиотеки с просмотром в виде списка и сортировкой по разным параметрам;

  • оптимизация патчей, благодаря которой обновления будут «весить» меньше.
  • улучшенная система установки для всех игр Ubisoft, позволяющая уменьшить требуемое место на диске и время инсталляции (уже доступно для For Honor);

Источник: DTF

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