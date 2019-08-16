В Epic Games Store рассказали о наиболее значимых нововведениях последнего времени

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Epic Games рассказала о наиболее значимых изменениях в работе Epic Games Store. Так, после тестирования функции сохранений «в облаке» на двух тайтлах из EGS, This War of Mine и Moonlighter, ее включили еще в 15 играх:

Alan Wake;

Close to the Sun;

Darksiders III;

Enter the Gungeon;

Genesis Alpha One;

GNOG;

Hyperlight Drifter;

Kingdom New Lands;

Limbo;

Mutant Year Zero;

Overcooked;

Rebel Galaxy Outlaw;

Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter;

The Sinking City;

World War Z.

Вдобавок сотрудники EGS отметили, что уже ведут переговоры с другим разработчиками, чтобы добавить поддержку по всему магазину. В большинстве грядущих релизов облачные сохранения должны быть доступны уже на старте.

Помимо этого, Epic Games поведала об интеграции с Humble Bundle — аккаунты уже можно связать в настройках учетной записи Humble. После этого все игры для EGS, купленные в их магазине, будут автоматически появляться в библиотеке, а вводить ключ не придется. При этом в Epic Games пообещали в дальнейшем заключить партнерство и с другими цифровыми магазинами.

Также команда EGS рассказала о планах на будущее и перечислила функции, которые появятся в магазине в ближайшее время: