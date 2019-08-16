В Epic Games Store рассказали о наиболее значимых нововведениях последнего времени
Epic Games рассказала о наиболее значимых изменениях в работе Epic Games Store.
Так, после тестирования функции сохранений «в облаке» на двух тайтлах из EGS, This War of Mine и Moonlighter, ее включили еще в 15 играх:
- Alan Wake;
- Close to the Sun;
- Darksiders III;
- Enter the Gungeon;
- Genesis Alpha One;
- GNOG;
- Hyperlight Drifter;
- Kingdom New Lands;
- Limbo;
- Mutant Year Zero;
- Overcooked;
- Rebel Galaxy Outlaw;
- Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter;
- The Sinking City;
- World War Z.
Вдобавок сотрудники EGS отметили, что уже ведут переговоры с другим разработчиками, чтобы добавить поддержку по всему магазину. В большинстве грядущих релизов облачные сохранения должны быть доступны уже на старте.
Помимо этого, Epic Games поведала об интеграции с Humble Bundle — аккаунты уже можно связать в настройках учетной записи Humble. После этого все игры для EGS, купленные в их магазине, будут автоматически появляться в библиотеке, а вводить ключ не придется. При этом в Epic Games пообещали в дальнейшем заключить партнерство и с другими цифровыми магазинами.
Также команда EGS рассказала о планах на будущее и перечислила функции, которые появятся в магазине в ближайшее время:
- счетчик времени, проведенного в игре — «ключевая функция, без которой невозможна реализация возможности автоматического возврата купленных игр»;
- обновленный дизайн библиотеки с просмотром в виде списка и сортировкой по разным параметрам;
- оптимизация патчей, благодаря которой обновления будут «весить» меньше.
- улучшенная система установки для всех игр Ubisoft, позволяющая уменьшить требуемое место на диске и время инсталляции (уже доступно для For Honor);
Источник: DTF