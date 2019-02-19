В Fortnite добавили летающие сноуборды и специальный режим «Адреналин» для командных сражений на них [видео]

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В последнем обновлении контента «королевской битвы» Fortnite появился летающий сноуборд и режим «Адреналин», в котором используется это необычное средство передвижения.

Итак, летающий сноуборд (Driftboard) введен в качестве временного предмета. По замыслу разработчиков, он должен добавить экстрима в сражения с противниками, так как игрок сможет быстро перемещаться, пользоваться оружием и предметами, собирать лут, исцелять раненных союзников и т.д. и все это не сходя с летающего сноуборда.

Впрочем, существуют и ограничения — игрок не сможет строить, пока не сойдет со сноуборда, также во время езды здоровье и заряд щита восстанавливаются медленнее, чем обычно.

Чтобы игроки быстрее освоили «снежную доску», разработчики подготовили новый режим «Адреналин» в котором участвуют две команды по 32 игрока. В этом режиме на острове нет привычных сундуков и ящиков, зато появляются красные грузы с припасами, в которых можно найти летающий сноуборд, оружие и боеприпасы.

Напомним, что сейчас в Fortnite можно получить «боевой пропуск» восьмого сезона бесплатно, выполнив 13 бонусных испытаний до 27 февраля включительно.

Источник: Polygon