В Fortnite добавили скин Имперского штурмовика, его можно приобрести или получить в подарок за покупку игры Star Wars Jedi: Fallen Order

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На улице фанатов «Звездных Войн» в последнее время просто праздник какой-то — на платформе Disney+ стартовал отличный новый сериал «Мандалорец», приближается премьера девятой части саги «Star Wars: The Rise of Skywalker», а сегодня состоялся релиз игры Star Wars Jedi: Fallen Order.

В честь этого события компания Epic Games добавила культовый скин Имперского штурмовика в королевскую битву Fortnite.

Поклонники Star Wars могут получить этот скин двумя способами — бесплатно или за внутриигровую валюту. В первом случае новый костюм подарят за покупку игры Star Wars Jedi: Fallen Order в Epic Games Store — можно выбрать Standart Edition за 1799 грн или Deluxe Edition за 1999 грн.

Во втором случае на скин придется потратить 1500 V-баксов в самой игре, но это неплохой вариант, если вы давно мечтали о костюме Stormtrooper, но пока не хотите приобретать игру Fallen Order. Отметим, что предложение ограничено по времени — экипировка будет доступна только до 18 ноября.

Источник: Epic Games