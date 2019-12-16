В Китае состоялась первая доставка груза при помощи автономного грузового судна





Китайское автономное грузовое судно «Цзиньдоуюнь 0 Хао» (Jindouyun 0 hao; «Цзиньдоуюнь №0») 15 декабря 2019 года совершило первый полноценный рейс в рамках программы испытаний. Согласно сообщению, опубликованному на сайте Государственного совета Китая, тестовый рейс состоялся в провинции Гуандун и был признан полностью успешным.

Как пишет Safety4Sea, в ходе последнего на данный момент испытания груженное автономное судно вышло из порта на острове Дун-ао в Чжухае и прибыло к пирсу № 1 моста «Гонконг — Чжухай — Макао», объединяющего одноименные административные центры, преодолев в общей сложности около 40 км и осуществив тем самым «первую [в Китае] доставку груза при помощи автономного грузового судна». Другие подробности о тестовом рейсе, такие как масса перевезенного груза, не уточняются.

Разработкой «Цзиньдоуюнь 0 Хао» занимались специалисты китайской компании Yunhang Intelligent и Уханьского технологического университета с 2017 года. Судно получило системы автоматического судовождения и дистанционного управления. По оценке разработчиков, «Цзиньдоуюнь 0 Хао» будет и на 20% дешевле традиционных грузовых судов такого же класса в серийном производстве, и на 20% дешевле в плане операционных расходов, и на 15% экономнее в плане потребления топлива (по всей видимости, инновационное транспортное средство работает на дизель-генераторах).

Судя по фото, во время выполнения первого коммерческого рейса на борту автономного судна находился экипаж из 3 человек. Их роль в оригинальных новостных заметках никак не обозначена, но можно предположить, что это были инженеры Yunhang Intelligent, следящие за правильностью работы автономных систем, готовые при необходимости перехватить управление транспортным средством.

В ближайшее время создатели Jindouyun 0 hao собираются совершить еще ряд аналогичных рейсов, чтобы убедиться в работоспособности решения и изучить его коммерческие перспективы. В более отдаленном будущем китайские инженеры планируют заняться адаптацией технологий, реализованных в данном автономном судне, под грузовые суда других классов.

Источник: N+1