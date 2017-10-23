В новом обновлении Windows 10 обнаружили встроенный анти-чит для UWP-игр
Строго по расписанию, 17 октября компания Microsoft выпустила очередное большое обновление для своей ОС. Несмотря на то, что по большей части обновление Windows 10 Fall Creators Update является минорным обновлением, в нем реализовано несколько интересных функций, улучшающих работу с операционной системой. Подробнее об осеннем обновлении вы можете узнать из соответствующей статьи, сейчас же речь пойдет о функции, о которой практически никто не знал и ничего не слышал.
Как стало известно только сейчас, в новом обновлении операционной системы от Microsoft было добавлено приложение анти-чит, именуемое TruePlay, которое мониторит активность запущенных игр на PC (на данный момент по умолчанию оно отключено).
В Microsoft заявляют, что данный инструмент предназначен для разработчиков игр, которые имеют желание бороться с читерством в своих играх. Если в проект будет внедрен античитерский инструментарий, читеры при запуске игры не смогут изменять ее код с помощью сторонних приложений. Функция запускается в отдельном защищенном процессе для каждой игры, в которой реализован анти-чит.
Помимо блокировки стороннего софта, TruePlay также отслеживает другую активность игроков, направленную на читерство в играх. Eсли приложение обнаруживает какие-либо читерские утилиты, то нечестный пользователь получает бан. Интересно, что анти-чит будет извещать разработчиков игры обо всех замеченных спорных методах получения внутриигрового преимущества.
Впрочем, если вас беспокоит приватность, то в Microsoft пообещали, что собираемые данные будут направляться лишь разработчикам игр — и только тогда, когда будет точно известно, что пользователь задействовал читы. Кроме того, вы всегда сможете отключить мониторинг полностью, однако в некоторых случаях из-за этого вы можете лишиться возможности играть в мультиплеерную составляющую отдельных игр, в которых реализована функция анти-чит.
Отмечается, что разработчики могут исключать использование TruePlay в некоторых частях своих игр, например, в одиночном режиме.
На данный момент соответствующие античитерские API поддерживаются только в UWP-играх, вроде Forza Motorsport 7, Gears of War 4 или Cuphead. Иными словами, TruePlay никак не может повлиять на нечестных пользователей в Win32-играх, коих сегодня — абсолютное большинство.
Таким образом, можно сделать вывод, что у Microsoft появился свой собственный аналог Valve Anti-Cheat для своей платформы Universal Windows.
Источник: The Verge