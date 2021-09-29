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29 вересня в онлайн-магазині PS Store стартував новий розпродаж «Блокбастери», на якому знижки отримали зокрема й ексклюзиви PS5. Акція триватиме до 13 жовтня.

З повним списком ігор, які отримали знижки цього разу, можна ознайомитися в офіційному блозі PlayStation. Окрім того, акційні пропозиції можна зручно відстежувати на сайті psprices. За традицією відібрали деякі найбільш (суб’єктивно) цікаві пропозиції.

Підбірка ігор зі знижками з розпродажу «Блокбастери» в PS Store