В PS Store черговий розпродаж «Блокбастери» — зі знижками на The Last of Us Part II, Returnal, Cyberpunk 2077 та інші
29 вересня в онлайн-магазині PS Store стартував новий розпродаж «Блокбастери», на якому знижки отримали зокрема й ексклюзиви PS5. Акція триватиме до 13 жовтня.
З повним списком ігор, які отримали знижки цього разу, можна ознайомитися в офіційному блозі PlayStation. Окрім того, акційні пропозиції можна зручно відстежувати на сайті psprices. За традицією відібрали деякі найбільш (суб’єктивно) цікаві пропозиції.
Підбірка ігор зі знижками з розпродажу «Блокбастери» в PS Store
- Assassin’s Creed Valhalla Gold PS4 & PS5 — 2029 грн (30%)
- Cuphead — 486 грн (25%)
- Cyberpunk 2077 — 1004 грн (33%)
- Disco Elysium – The Final Cut — 839 грн (40%)
- Returnal — 1724 грн (25%)
- The Last of Us Part II — 779 грн (35%)