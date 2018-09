В видеоигре Marvel’s Spider-Man есть пасхалка с грустной историей

Видеблогер и стример Тайлер Шульц в мае этого года нашел весьма необычный способ сделать предложение своей девушке Мэдисон — он попросил разработчиков Insomniac в Twitter разместить предложение руки и сердца его девушке в любом месте в новой видеоигре Marvel’s Spider-Man.

@EvanFilarca #spideysquad I need your help. This may be selfish, but I’m ready to propose to my girlfriend and want to do it in a big way. @insomniacgames @bryanintihar @BillRosemann is there anyway you can put an Easter egg of “Madison, will you marry me?” Anywhere in the game?

— Tyler (@topnotch1210) May 11, 2018