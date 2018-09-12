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В видеоигре Marvel’s Spider-Man есть пасхалка с грустной историей
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В видеоигре Marvel’s Spider-Man есть пасхалка с грустной историей

В видеоигре Marvel’s Spider-Man есть пасхалка с грустной историей

Видеблогер и стример Тайлер Шульц в мае этого года нашел весьма необычный способ сделать предложение своей девушке Мэдисон — он попросил разработчиков Insomniac в Twitter разместить предложение руки и сердца его девушке в любом месте в новой видеоигре Marvel’s Spider-Man.

Как ни удивительно, но Insomniac пошли на встречу и, взяв предварительно с блогера слово, что его отношения с Мэддисон продержатся до даты релиза, действительно вставили фразу «Мэди, ты выйдешь за меня?» в виртуальный мир игры, расположив ее на вывеске кинотеатра.

Казалось бы, история должна была закончиться счастливо, но увы: 8 сентября блогер опубликовал на своем YouTube-канале видео (на данный момент оно удалено), в котором поделился, что Мэддисон бросила его за несколько недель до релиза игры — даже несмотря на столь оригинальное предложение выйти за него замуж.

Мартин Шульц, фото — из его аккаунта в Twitter.

«Самое отстойное, касаемо этой пасхалки, — это то, что три-четыре недели назад моя девушка бросила меня и стала встречаться с моим братом, фактически пустив коту под хвост пять лет, что мы провели вместе, и, в общем-то, плюнув мне в лицо. Она хотела, чтобы предложение ей сделали как-то иначе.

Все это может войти в историю как самая грустная пасхалка», — посетовал Шульц.

Тем не менее, блогер все же поблагодарил разработчиков за то, что они выполнили его просьбу, и выразил радость от того, что кто-то, быть может, был вдохновлен этим поступком.

Интересно, что представители Insomniac вновь не остались в стороне и предложили Шульцу поменять надпись на кинотеатре. Стример взял некоторое время на размышления и в конечном счете попросил изменить надпись-предложение на имя своей бабушки, которая в детстве подарила ему комикс о Человеке-пауке и таким образом увлекла его супергеройской тематикой.

Местоположение искомой пасхалки.

Впрочем, эта переписка затем была удалена, так как, по словам художественного руководителя Insomniac Джасинды Чу, «люди начали грубить».

Напоследок отметим, что в Insomniac отказались комментировать ситуацию.

Источники: Comicbook, Kotaku, Polygon

  • Ранее обзорщик ITC.ua Дмитрий Курятник высоко оценил Marvel's Spider-Man.
  • Любопытно, что ресурсу Kotaku впоследствии удалось связаться с Мэдисон: девушка подчеркнула, что сперва бросила Тайлера и лишь потом завязала отношения с его родственником (причем отношения носят дружеский характер), но не уходила от одного брата к другому.
  • По словам девушки, ее отношения с Шульцем давно испортились и драматичность истории обусловлена не более чем обидой блогера. «Мне больно слышать, что он говорит обо мне, ведь ранее мы пришли к взаимопониманию по этому вопросу... Я думаю, ему легче ненавидеть меня, нежели принять мое решение разойтись с ним. Тем не менее, я надеюсь, что он все же найдет свое счастье. Я не хочу причинять ему боль», - сказала девушка.
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