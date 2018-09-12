В видеоигре Marvel’s Spider-Man есть пасхалка с грустной историей

Видеблогер и стример Тайлер Шульц в мае этого года нашел весьма необычный способ сделать предложение своей девушке Мэдисон — он попросил разработчиков Insomniac в Twitter разместить предложение руки и сердца его девушке в любом месте в новой видеоигре Marvel’s Spider-Man.

@EvanFilarca #spideysquad I need your help. This may be selfish, but I’m ready to propose to my girlfriend and want to do it in a big way. @insomniacgames @bryanintihar @BillRosemann is there anyway you can put an Easter egg of “Madison, will you marry me?” Anywhere in the game? — Tyler (@topnotch1210) May 11, 2018

Как ни удивительно, но Insomniac пошли на встречу и, взяв предварительно с блогера слово, что его отношения с Мэддисон продержатся до даты релиза, действительно вставили фразу «Мэди, ты выйдешь за меня?» в виртуальный мир игры, расположив ее на вывеске кинотеатра.

Remember the guy who wanted to propose to his girlfriend and wanted a cool way to do it? He asked @insomniacgames to put it anywhere in #SpiderManPS4 and they actually did it! Amazing! pic.twitter.com/y1UBAbKEsj — B (@bradgame64) September 9, 2018

Казалось бы, история должна была закончиться счастливо, но увы: 8 сентября блогер опубликовал на своем YouTube-канале видео (на данный момент оно удалено), в котором поделился, что Мэддисон бросила его за несколько недель до релиза игры — даже несмотря на столь оригинальное предложение выйти за него замуж.

«Самое отстойное, касаемо этой пасхалки, — это то, что три-четыре недели назад моя девушка бросила меня и стала встречаться с моим братом, фактически пустив коту под хвост пять лет, что мы провели вместе, и, в общем-то, плюнув мне в лицо. Она хотела, чтобы предложение ей сделали как-то иначе. Все это может войти в историю как самая грустная пасхалка», — посетовал Шульц.

Тем не менее, блогер все же поблагодарил разработчиков за то, что они выполнили его просьбу, и выразил радость от того, что кто-то, быть может, был вдохновлен этим поступком.

Интересно, что представители Insomniac вновь не остались в стороне и предложили Шульцу поменять надпись на кинотеатре. Стример взял некоторое время на размышления и в конечном счете попросил изменить надпись-предложение на имя своей бабушки, которая в детстве подарила ему комикс о Человеке-пауке и таким образом увлекла его супергеройской тематикой.

Впрочем, эта переписка затем была удалена, так как, по словам художественного руководителя Insomniac Джасинды Чу, «люди начали грубить».

Ok, now people are being mean. Commence thread deletion. — Jacinda Chew (@jacinda_chew) September 10, 2018

Напоследок отметим, что в Insomniac отказались комментировать ситуацию.

Источники: Comicbook, Kotaku, Polygon