Valve представила китайскую версию Steam, которая будет существовать отдельно от международной

Valve и китайская компания Perfect World официально представили китайскую версию сервиса Steam и его библиотеку. Презентация состоялась во время киберспортивного чемпионата International 2019 по Dota 2 в Шанхае.

Версию площадки для КНР назвали «Steam Platform». К международной версии она не будет иметь отношения — это отдельный магазин, отдельные сервера на территории страны и команда техподдержки.

На старте в сервисе будет около 40 игр, одобренных местным правительством, в том числе Dota 2 и Dota Underlords, FTL, Risk of Rain 2 и Subnautica, а также ряд проектов от китайских и японских студий. Региональные эксклюзивы в библиотеке сервиса в настоящее время не заявлены — все упомянутые в ходе презентации тайтлы уже доступны в международной версии Steam.

Разработчики обещают постоянно пополнять библиотеку и постепенно добавлять различные функции, в том числе поддержку VR.