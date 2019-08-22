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Valve представила китайскую версию Steam, которая будет существовать отдельно от международной

Valve представила китайскую версию Steam, которая будет существовать отдельно от международной

Valve представила китайскую версию Steam, которая будет существовать отдельно от международной


Valve и китайская компания Perfect World официально представили китайскую версию сервиса Steam и его библиотеку. Презентация состоялась во время киберспортивного чемпионата International 2019 по Dota 2 в Шанхае.

Версию площадки для КНР назвали «Steam Platform». К международной версии она не будет иметь отношения — это отдельный магазин, отдельные сервера на территории страны и команда техподдержки.

На старте в сервисе будет около 40 игр, одобренных местным правительством, в том числе Dota 2 и Dota Underlords, FTL, Risk of Rain 2 и Subnautica, а также ряд проектов от китайских и японских студий. Региональные эксклюзивы в библиотеке сервиса в настоящее время не заявлены  — все упомянутые в ходе презентации тайтлы уже доступны в международной версии Steam.

Разработчики обещают постоянно пополнять библиотеку и постепенно добавлять различные функции, в том числе поддержку VR.

С запуском Steam Platform сервисы Valve начнут работать в Китае полностью легально. Будет ли доступна международная версия платформы в КНР или китайское правительство решит ее заблокировать, на данный момент неизвестно.

Источник: DTF

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