Видео дня: Электрокроссовер BMW iX самостоятельно заряжается и моется на парковке





Владельцев современных электромобилей трудно удивить функцией автоматической парковки (она может быть весьма удобной при непогоде или в местах с минимумом свободного пространства), однако немецкие инженеры решили развить эту мысль немного дальше. Почему бы электромобилю не просто запарковаться и стоять на стоянке ТРЦ, а совершить пару полезных действий, пока водитель совершает покупки и перекусывает?

В коротком видео водитель оставляет свой электрокроссовер BMW iX на стоянке, выбрав в мобильном приложении пару опций — зарядка и мойка. Электромобиль отправляется на зарядку, которая распознает его с помощью камеры и автоматически подключает зарядный кабель. После этого электромобиль отправляется на портальную мойку, где смывает накопившуюся грязь. И когда хозяин с покупками возвращается на парковку, BMW iX встречает его чисто вымытым и с зарядом батареи, увеличенным с 25% до 64%. Деньги за услуги списываются с привязанной к аккаунту карты.

Самое интересное в этом ролике заключается в том, что это не «технологии будущего», а вполне реальные системы, которые доступны в данный момент. Если речь идет не просто о покупке пары баггетов, а о полноценном шоппинге или семейных развлечениях (покупки, еда, кино и т.д.), то батарею можно без проблем успеть зарядить до 100%, а кроме обычной мойки можно еще успеть пройти диагностику, обновить прошивку, подкачать колеса и т.д.

P.S. Единственное, что смущает — это очередность операций. Все же логично было бы сперва помыть автомобиль, а уже потом посетить зарядку, где можно заряжаться до прихода хозяина в более щадящих батарею режимах. Кстати, перечень опций в приложении следует именно в таком порядке, так что дело может быть просто в не совсем удачном монтаже ролика.

Источник: Motor1