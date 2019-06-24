Видео дня: Как работает гибридная двигательная установка суперкара Ferrari SF90 Stradale в составе ДВС и трех электродвигателей

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В конце мая итальянцы представили свой первый первый подключаемый гибрид Ferrari SF90 Stradale, который отличается не только мощностью в 1000 л.с., но и сразу четырьмя режимами работы двигательной установки. Разработчики модели достаточно подробно описали все режимы, однако с помощью нового видео изучать задумку создателей гораздо интереснее.

Напомним, что Ferrari SF90 Stradale получил сразу четыре двигателя — четырехлитровый битурбированный двигатель V8 с мощностью 780 л.с. и крутящим моментом 800 Нм, а также три электродвигателя суммарной мощностью 220 л.с. (162 кВт): два на передней оси и один между ДВС и коробкой передач.

Таким образом, двигательная установка работает в следующих режимах:

eDrive — ДВС отключен, работают только электродвигатели, запас хода от батареи 7,9 кВтч составляет 25 км, максимальная скорость — 135 км/ч;

— ДВС отключен, работают только электродвигатели, запас хода от батареи 7,9 кВтч составляет 25 км, максимальная скорость — 135 км/ч; Hybrid — режим по умолчанию, работают все четыре двигателя, но ДВС может периодически отключаться для экономии топлива;

— режим по умолчанию, работают все четыре двигателя, но ДВС может периодически отключаться для экономии топлива; Performance — «драйверский» режим, ДВС-работает все время, подзаряжая батареи в периоды, когда его мощность не задействована полностью;

— «драйверский» режим, ДВС-работает все время, подзаряжая батареи в периоды, когда его мощность не задействована полностью; Qualify — «квалификационный» режим — все двигатели выдают максимальную мощность, приоритет на производительность, а не заряд батареи.

Отметим, что Ferrari SF90 Stradale поступит в продажу в 2020 году, стоимость суперкара пока неизвестна.

Источник: Ferrari