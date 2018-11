Второй трейлер полнометражного мультфильма The LEGO Movie 2: The Second Part / «Лего. Фильм 2»

Компания Warner Bros. Pictures опубликовала второй трейлер своего полнометражного мультфильма The LEGO Movie 2: The Second Part / «Лего. Фильм 2» и заявила, что с его помощью можно будет бесплатно посмотреть первую часть приключений Эммета, Люси, Бэтмена и их друзей.

Для этого надо будет запустить новый трейлер в Черную пятницу 23 ноября, после чего в ролике появится ссылка на просмотр первой части The LEGO Movie. Так как по сути этот контент является рекламным, то весь мультфильм можно будет посмотреть без дополнительных рекламных вставок. Предложение будет действовать ровно 24 часа, оно наверняка имеет отношение к недавно анонсированной сервисом Youtube программе «Free to watch».





Но вернемся к главной теме новости — сиквелу The LEGO Movie 2: The Second Part. По сюжету на город героев нападают космические пришельцы из вселенной LEGO DUPLO и чтобы спасти свой постапокалиптический мир от еще больших разрушений и восстановить гармонию, герои отправляются в далекие неизведанные миры, где им еще раз придется проявить все свои способности.

Режиссером мультфильма выступил Майк Митчелл, снявший мультфильмы «Шрек навсегда» (2010) и «Тролли» (2016), а сценарий написали авторы первой части Фил Лорд и Кристофер Миллер. Озвучили The LEGO Movie 2: The Second Part / «Лего. Фильм 2» такие звезды, как Крис Прэтт (Эммет), Элизабет Бенкс (Люси), Джона Хилл (Зелёный Фонарь), Ченнинг Татум (Супермен) и другие.

Премьера мультфильма в Украине назначена на 7 февраля 2019 года.

Источник: LEGO Movie