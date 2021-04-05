Вышел новый финальный трейлер Black Widow / «Черной вдовы» со Скарлетт Йоханссон





После череды переносов премьеры боевика Black Widow / «Черная вдова» создатели фильма наконец определились с финальной датой и обновили финальный трейлер картины. В новом видео можно увидеть сцены из детства героини, а также Таскмастера в действии.

Фильм сосредоточится на истории супергероини Наташи Романофф (Скарлетт Йоханссон), которая воссоединяется со своей старой знакомой Еленой Беловой (Флоренс Пью), которую также обучали в Академии Красной Комнаты. В фильме также появится Красный Страж (Дэвид Харбор) и вышеупомянутый Таскмастер, который обладает фотографической памятью, благодаря чему может на лету считывать боевой стиль противника, мастерски его копировать и даже предугадывать действия противника. События сольника о Черной вдове развернутся в двухлетний период между фильмами «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности». Режиссером выступил Кейт Шортланд, известная по фильмам «16 лет. Любовь. Перезагрузка» и «Эрудиция».

Напомним, что фильм Black Widow / «Черная Вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли должен был выйти только в кинотеатрах 7 мая, однако студия перенесла его на два месяца (на 9 июля 2021 года) и заявила, что в тот же день он появится на стриминговом сервисе Disney Plus. Супергеройский блокбастер будет доступен подписчикам сервиса в рамках пакета Premiere Access, то есть им придется заплатить за просмотр $30 дополнительно к абонплате.

Источник: Polygon